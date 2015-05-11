Bargeld: Keine Barzahlungen mehr in Dänemark

Ab Januar 2016 sollen Tankstellen und Restaurants in Dänemark von der Pflicht entbunden werden, Bargeld anzunehmen. So sieht es ein Gesetzentwurf des Reformpaketes vor, das die Dänische Regierung zur Stärkung der hiesigen Wirtschaft auf den Weg gebracht hatte.
In dem Zuge dürfen Tankstellen, Einzelhändler und Restaurants die Annahme von Bargeld verweigern. Supermärkte hingegen müssen nach wie vor Bargeld annehmen. Dänemark folgt einem Trend, der schon in Ländern wie Schweden und Finnland beobachtet wird, wo der Bargeldverkehr eingedämmt wird.