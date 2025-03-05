Banksy: »Crude Oil (Vettriano)« erzielt 4,3 Millionen Pfund

Das Gemälde ist Banksys Neuinterpretation von Jack Vettrianos ikonischem Werk »The Singing Butler« aus dem Jahr 1992, das nicht nur zu einem der bekanntesten Bilder der westlichen Kunstgeschichte wurde, sondern auch eines der meistgefeierten Gemälde Großbritanniens ist. Es wurde 2004 bei Sotheby’s für 744.800 Pfund verkauft und stellte damals den Rekord für das teuerste jemals versteigerte schottische Gemälde auf, wodurch Vettriano in die Riege der finanziell erfolgreichsten lebenden Künstler katapultiert wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionshauses.