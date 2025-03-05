Banksy: »Crude Oil (Vettriano)« erzielt 4,3 Millionen Pfund

Banksys Gemälde »Crude Oil (Vettriano)« ist jetzt für 4,3 Millionen Pfund verkauft worden. Es wurde von einem privaten britischen Sammler erworben, der online bei der Modern & Contemporary Evening Auction von Sotheby’s London mitgeboten hat. Das seltene, weil komplett handgemalte Werk stammt aus der Sammlung von Mark Hoppus, dem Sänger, Bassisten und Gründungsmitglied der amerikanischen Pop-Punk-Band blink-182.
Das Gemälde ist Banksys Neuinterpretation von Jack Vettrianos ikonischem Werk »The Singing Butler« aus dem Jahr 1992, das nicht nur zu einem der bekanntesten Bilder der westlichen Kunstgeschichte wurde, sondern auch eines der meistgefeierten Gemälde Großbritanniens ist. Es wurde 2004 bei Sotheby’s für 744.800 Pfund verkauft und stellte damals den Rekord für das teuerste jemals versteigerte schottische Gemälde auf, wodurch Vettriano in die Riege der finanziell erfolgreichsten lebenden Künstler katapultiert wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des Auktionshauses.
Das Bild eines Paares, das am windumtosten Strand tanzt, während ein Butler sie bedient, wurde zum beliebtesten Kunstdruck Großbritanniens und verkaufte sich besser als Werke von Monet oder Van Gogh. Trotz seiner Beliebtheit wurde Vettriano von der Kunstwelt weitgehend ignoriert – eine Kluft, die auch Banksy tief berührte, da auch er lange Zeit von den Kunsteliten kritisiert wurde.
Sotheby’s hält sieben der zehn höchsten Auktionsrekorde für Banksy, darunter den Rekordpreis für »Girl Without Balloon«, das im Oktober 2021 für 18,6 Millionen Pfund verkauft wurde – drei Jahre, nachdem das Gemälde, damals als »Girl with Balloon« bekannt, sich berühmt-berüchtigt in Sotheby’s Londoner Auktionssaal selbst schredderte und damit zur ersten Kunst wurde, die live während einer Auktion entstand.
MK