Banken wollen Giropay im Wettbewerb stärken

Die Banken wollen die Girocard damit auch im Wettbewerb mit Kreditkarten stärken. Denn eine Girocard könne bislang nur in Deutschland und nicht international eingesetzt werden – es sei denn, sie verfüge über die Funktionen Maestro von Mastercard oder V Pay von Visa. Mastercard habe bereits angekündigt, Maestro einzustellen. Visa habe eine solche Entscheidung offiziell noch nicht getroffen, Fachmedien hätten allerdings darüber spekuliert, dass auch Visa V-Pay einstellen werde, heißt es.