Banken wollen Giropay im Wettbewerb stärken

Deutsche Banken und Sparkassen wollen mit Giropay den US-Bezahldiensten Apple Pay und G Pay von Google Konkurrenz machen, aber vor allem PayPal. Nach einer Befragung des Statista Global Consumer Survey (GCS) haben 16 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf Monaten Giropay benutzt, PayPal kam auf 93 Prozent.
Bisher könne man laut »tagesschau.de« Giropay nur mit Girokonten verbinden, um Zahlungen durchzuführen. Kunden könnten in Zukunft auch digitale Girocards (virtuelle EC-Karte) als Zahlungsmittel bei Giropay hinterlegen. Je nach Bank sei dann beispielsweise auch eine kontaktlose Zahlung mit dem Smartphone möglich, sofern die Karte als Zahlungsmittel etwa in der »Mobiles Bezahlen«-App der Sparkassen oder »Pay«-App der genossenschaftlichen Banken hinterlegt wurde.
Die Banken wollen die Girocard damit auch im Wettbewerb mit Kreditkarten stärken. Denn eine Girocard könne bislang nur in Deutschland und nicht international eingesetzt werden – es sei denn, sie verfüge über die Funktionen Maestro von Mastercard oder V Pay von Visa. Mastercard habe bereits angekündigt, Maestro einzustellen. Visa habe eine solche Entscheidung offiziell noch nicht getroffen, Fachmedien hätten allerdings darüber spekuliert, dass auch Visa V-Pay einstellen werde, heißt es.