Ausgerechnet zu Ostern: Kakaopreise auf Rekordhoch

Die Gründe für den plötzlichen Anstieg der Preise sind vielschichtig: Meist wird dieser auf die Missernten in Westafrika zurückgeführt, denn etwa zwei Drittel des Kakaos stammten von der Elfenbeinküste und Ghana, darüber hinaus sind auch Kamerun und Nigeria bekannte Anbauländer. Wie die »Wirtschaftswoche« berichtet, ist der Preisanstieg aber auch auf die Überproduktion der Vorjahre zurückzuführen. Die Plantagen seien nicht mehr rentabel gewesen, dementsprechend würden Handelshäuser und Schokoladenhersteller meist keine Plantagen mehr unterhalten und der Baumbestand sei nicht mehr erneuert worden. Dementsprechend herrsche nun ein Angebotsdefizit vor, welches je nach Untersuchung zwischen 24.000 und 500.000 Tonnen betragen könnte.