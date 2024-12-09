Auktion: Schuhe aus »Der Zauberer von Oz« erzielen Rekordpreis

Die Auktion begann mit einem Startgebot von 1,55 Millionen Dollar, weit unter den geschätzten 3 Millionen Dollar. Nach kurzer Zeit stieg das Gebot und erreichte schnell den Rekordpreis. Der Name des Käufers ist nicht bekannt. Das Auktionshaus erklärte, die Schuhe seien eines von vier noch existierenden Paaren. Das Judy-Garland-Museum mit Sitz in Minnesota hat bei der Auktion mitgeboten, konnte aber nicht mithalten.