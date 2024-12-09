Auktion: Schuhe aus »Der Zauberer von Oz« erzielen Rekordpreis

Die roten Schuhe von Judy Garland aus dem Film »Der Zauberer von Oz« sind bei einer Versteigerung des Auktionshauses Heritage Auctions in Dallas für 32,5 Millionen US-Dollar versteigert worden. Damit erreichten sie den höchsten Preis, der jemals für eine Filmrequisite gezahlt wurde, heißt es in einem Bericht von »t-online«.
Die Auktion begann mit einem Startgebot von 1,55 Millionen Dollar, weit unter den geschätzten 3 Millionen Dollar. Nach kurzer Zeit stieg das Gebot und erreichte schnell den Rekordpreis. Der Name des Käufers ist nicht bekannt. Das Auktionshaus erklärte, die Schuhe seien eines von vier noch existierenden Paaren. Das Judy-Garland-Museum mit Sitz in Minnesota hat bei der Auktion mitgeboten, konnte aber nicht mithalten.
Die berühmten Schuhe sind im Jahr 2005 aus dem Judy-Garland-Museum in Minnesota gestohlen worden. Der Dieb, der damals 77-jährige Terry Jon Martin musste dafür eine Haftstrafe absitzen, nachdem Das FBI die Schuhe bei ihm gefunden hatte. Neben den Schuhen erzielte auch ein Hut der bösen Hexe aus »Der Zauberer von Oz« einen hohen Preis von 2,9 Millionen US-Dollar bei derselben Auktion.
MK