Aufgrund von Inflation: drastische Zinssteigerung in den USA

Dass der drastische Zinsschritt bald Wirkung zeigt, hoffen in den USA sowohl die Verbraucher als auch insbesondere die Anhänger des US-Präsidenten Joe Biden, denn dessen Wiederwahl könnte maßgeblich vom Erfolg der Inflationsbekämpfung abhängig sein. So schätzt es jedenfalls der Ökonom Jacob Kirkegaard vom Peterson Institute in Washington ein. In der »Tagesschau« wird dieser wie folgt zitiert: »Die Tatsache, dass Amerika nicht mehr glaubt, dass Joe Biden die Wirtschaft im Griff hat, ist sein größtes Problem. Das heißt, wenn Wirtschaftsfragen bei den ›Midterms‹ für die Leute das Entscheidende ist, dann werden Joe Biden und die Demokraten verlieren – und zwar deutlich.«