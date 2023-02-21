Auf der Invest Messe erwartet Anleger geballtes Fachwissen

Mit der Invest steht der größte Branchentreff im deutschsprachigen Raum in den Startlöchern. Am 17. Und 18. März erhalten Anleger auf der Messe in Stuttgart wichtige Informationen zu allen Anlageklassen. Zum umfangreichen Programm zählt unter anderem ein Experten-Panel von wirtschaft tv, das Börsenkorrespondent Mick Knauff moderieren wird. Leser des Sachwert-Magazins können sich über einen Aktionscode ihr kostenloses Messeticket sichern.
Ukraine-Krieg, Pandemie, Rohstoff-Knappheit, Energie-Engpässe, Mega-Inflation – die Welt befindet sich seit Jahren im Dauerkrisenmodus. Kursschwankungen bleiben in solch unsicheren Zeiten nicht aus. Gerade diese herausfordernde Situation befeuert den Trend nach seriösen Informationen zu Finanzen und Geldanlagen. Das verdeutlicht der Besucherandrang zur Messe Invest im vergangenen Jahr. Am 17. und 18. März geht es dieses Jahr für die Invest in Stuttgart in die nächste Runde, diesmal unter der Leitfrage: „Wie lege ich mein Geld gewinnbringend an?“
Experten für alle Anlageklassen von Aktien über Anleihen, Krypto-Assets bis hin zu ETF, Immobilien und Rohstoffen stehen den Besuchern Rede und Antwort. Informationen und Anlage-Tipps gibt es nicht nur an den Messeständen, sondern auch in zahlreichen Veranstaltungen und Fachvorträgen. Erstes Programm-Highlight der Invest? Die hochkarätig besetzte Eröffnung am ersten Messetag um 9:30 Uhr. Moderiert von Cornelia Frey stellt sich Danyal Bayaz, Finanzminister von Baden-Württemberg, den Fragen zum Thema „Finanzmärkte 2023: Wie lege ich mein Geld richtig an?“. Im Anschluss diskutieren Finanzbloggerin Lisa Osada von „Aktiengram“, Handelsvorstand Dragan Radanovic sowie Bison-Chef Ulli Spankowski von der Gruppe Börse Stuttgart im Interview die aktuelle Lage an den Märkten.
Die Blogger Lounge bringt wieder die digitale Finanzszene auf die Messe Stuttgart. Im Herzen der Halle versammeln sich namhafte Finanzblogger, geben Live-Interviews, Panel Talks und teilen ihre Erfahrungen sowie die aktuellen Trends der Branche. In diesem Jahr stellen sich unter anderem Lisa Osada, Albert Wernecke, Christian W. Röhl und Luis Pazos den Fragen des Publikums.
SH