Auf der Invest Messe erwartet Anleger geballtes Fachwissen

Experten für alle Anlageklassen von Aktien über Anleihen, Krypto-Assets bis hin zu ETF, Immobilien und Rohstoffen stehen den Besuchern Rede und Antwort. Informationen und Anlage-Tipps gibt es nicht nur an den Messeständen, sondern auch in zahlreichen Veranstaltungen und Fachvorträgen. Erstes Programm-Highlight der Invest? Die hochkarätig besetzte Eröffnung am ersten Messetag um 9:30 Uhr. Moderiert von Cornelia Frey stellt sich Danyal Bayaz, Finanzminister von Baden-Württemberg, den Fragen zum Thema „Finanzmärkte 2023: Wie lege ich mein Geld richtig an?“. Im Anschluss diskutieren Finanzbloggerin Lisa Osada von „Aktiengram“, Handelsvorstand Dragan Radanovic sowie Bison-Chef Ulli Spankowski von der Gruppe Börse Stuttgart im Interview die aktuelle Lage an den Märkten.