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Auf der Invest Messe erwartet Anleger geballtes Fachwissen

3 Min.

Von 
21.02.2023
©Landesmesse Stuttgart GmbH

Mit der Invest steht der größte Branchentreff im deutschsprachigen Raum in den Startlöchern. Am 17. Und 18. März erhalten Anleger auf der Messe in Stuttgart wichtige Informationen zu allen Anlageklassen. Zum umfangreichen Programm zählt unter anderem ein Experten-Panel von wirtschaft tv, das Börsenkorrespondent Mick Knauff moderieren wird. Leser des Sachwert-Magazins können sich über einen Aktionscode ihr kostenloses Messeticket sichern.

Ukraine-Krieg, Pandemie, Rohstoff-Knappheit, Energie-Engpässe, Mega-Inflation – die Welt befindet sich seit Jahren im Dauerkrisenmodus. Kursschwankungen bleiben in solch unsicheren Zeiten nicht aus. Gerade diese herausfordernde Situation befeuert den Trend nach seriösen Informationen zu Finanzen und Geldanlagen. Das verdeutlicht der Besucherandrang zur Messe Invest im vergangenen Jahr. Am 17. und 18. März geht es dieses Jahr für die Invest in Stuttgart in die nächste Runde, diesmal unter der Leitfrage: „Wie lege ich mein Geld gewinnbringend an?“

Experten für alle Anlageklassen von Aktien über Anleihen, Krypto-Assets bis hin zu ETF, Immobilien und Rohstoffen stehen den Besuchern Rede und Antwort. Informationen und Anlage-Tipps gibt es nicht nur an den Messeständen, sondern auch in zahlreichen Veranstaltungen und Fachvorträgen. Erstes Programm-Highlight der Invest? Die hochkarätig besetzte Eröffnung am ersten Messetag um 9:30 Uhr. Moderiert von Cornelia Frey stellt sich Danyal Bayaz, Finanzminister von Baden-Württemberg, den Fragen zum Thema „Finanzmärkte 2023: Wie lege ich mein Geld richtig an?“. Im Anschluss diskutieren Finanzbloggerin Lisa Osada von „Aktiengram“, Handelsvorstand Dragan Radanovic sowie Bison-Chef Ulli Spankowski von der Gruppe Börse Stuttgart im Interview die aktuelle Lage an den Märkten.

Umfangreiches Bühnenprogramm inklusive Experten-Panel von wirtschaft tv

Die Blogger Lounge bringt wieder die digitale Finanzszene auf die Messe Stuttgart. Im Herzen der Halle versammeln sich namhafte Finanzblogger, geben Live-Interviews, Panel Talks und teilen ihre Erfahrungen sowie die aktuellen Trends der Branche. In diesem Jahr stellen sich unter anderem Lisa Osada, Albert Wernecke, Christian W. Röhl und Luis Pazos den Fragen des Publikums.

Auf dem „lebendigen Marktplatz“ in der Invest-Halle wechseln sich Blogger, Branchengrößen, Moderatoren und Top Speaker mit Vorträgen, Interviews und Paneldiskussionen auf fünf Bühnen ab. Bei der „World of Trading on Tour“ auf der Trading Bühne können Anleger Live-Tradings verfolgen, während die Redakteure der Börsenmedien AG auf der finanzenbühne Vorträge und Podiumsdiskussionen moderieren. Auf der Invest Bühne erhalten Interessierte Finanztrends und -tipps direkt von Unternehmensseite. Der futuristisch gestaltete Invest Cube bietet Top-Vorträge – trotz des Messetrubels in persönlicher Atmosphäre. Hier findet am zweiten Messetag von 14 Uhr bis 14:45 Uhr das Experten-Panel von wirtschaft tvmit dem Thema „Vermögen aufbauen und schützen“ statt. Börsenkorrespondent Mick Knauff wird es moderieren. Das Forum Grünes Geld rundet das breitgefächerte Angebot der Invest ab und zeigt AnlegerInnen, wie sie ihr Geld sinnvoll gewinnbringend und gleichzeitig nachhaltig anlegen können.

Kostenloses Messeticket mit diesem Aktionscode

Zum Schluss noch eine besonders gute Nachricht für unsere Leser des Sachwert Magazins: Wenn Sie diesem Link folgen und den Aktionscode SACHWERTE eingeben, bekommen Sie Ihr kostenloses Messeticket per E-Mail.

SH

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