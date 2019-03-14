Auf den Philippinen wird Plastik wie eine Währung akzeptiert

Auch in Deutschland setzen sich Aldi Nord und Aldi Süd dafür ein, den Plastikmüll zu reduzieren. Im Dezember vergangenen Jahres kündigten sie nach Auskunft des Onlineportals welt.de an, dass sie ab sofort darauf verzichten wollen, Geschirr, Strohhalme und Einwegbecher aus Plastik zu verkaufen. Auch Lidl und Rewe teilten mit, dass sie ähnliche Schritte einleiten wollen. So will Lidl bis Ende dieses Jahres Einwegplastikartikel durch recycelbare Produkte ersetzen und Rewe bis zum Jahr 2020. Die Lebensmittelhändler kommen damit einem geplanten Gesetz zuvor, dass in der Europäischen Union ab 2021 Einwegplastikartikel verbieten soll.