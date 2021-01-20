Asiatische Aktien steigen auf neue Rekordhochs

Nach der Anhörung der designierten US-Finanziministerin Janet Yellen
, haben asiatische Aktien am Mittwoch neue Rekordhöhen erreicht. Yellen kündigte in ihrer Rede umfangreiche Hilfen an, um die US-Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Fahrt zu bringen. In Folge ihrer Ankündigung stieg der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Werte, ausgenommen Japan, zum Handelsbeginn um 0,95 Prozent und erreichte damit ein neues Allzeit-Hoch. Der Hongkonger Hang Seng legte um einen Prozent zu. Auch die australischen Werte stiegen um 0,6 Prozent und erreichten einen bislang noch nicht erreichten Höchstwert. Aufgrund von Gewinnmitahmen sank der japanische Leitindex Nikkei um 0,45 Prozent.