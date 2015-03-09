Apple bald in der ersten Börsenliga

„Apple ist das größte Unternehmen der Welt und mit an der technologischen Spitze. Es ist daher die eindeutige Wahl für den Dow Jones Industrial Average”, kommentierte David M. Blitzer vom Index-Komitee die Entscheidung, den Technologiekonzern in den US-Börsenbarometer aufzunehmen. Apple erreichte im vergangenen Monat einen Rekord-Börsenwert von 775 Milliarden Dollar. Der Aktienwechsel von AT&T und Apple ist der erste seit knapp zwei Jahren. Bisher war der Smartphone-Hersteller nur im Nasdaq 100 Index gelistet.