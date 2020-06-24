Angst vor Corona: VW verschiebt Expansion von CarSharing

Die Vermietung von elektrischen Volkswagen „WeShare“ startete letztes Jahr in Berlin und wollte den Dienst noch 2020 auch in sieben weiteren deutschen Städten anbieten. Daraus wird erstmal nichts, denn weitere Lockdowns in der Corona-Pandemie könnten das Geschäft in seiner Einführungsphase lahmlegen.
Zur Diskussion stehen unter anderem Hamburg, München, Budapest, Prag, Madrid, Paris und Mailand. Dort könnten im nächsten Jahr wie in Berlin die Elektro-Fahrzeuge mit einer App gebucht werden und innerhalb des jeweils begrenzten Betriebsgebietes wieder abgestellt werden.
Foto: WeShare