Angelina Jolie verkauft Churchill-Gemälde für 9,5 Millionen Euro

Bei dem Gemälde handelt es sich um eine Darstellung der Koutoubia-Moschee in Marrakesch. Ein Sprecher des Auktionshauses Christie’s bezeichnete es als „das wichtigste Werk Churchills“, auch weil es das einzige Bild sei, das Churchill während des Kriegs, im Januar 1943, gemalt hat. Als persönliches Geschenk an US-Präsident Franklin D. Roosevelt symbolisiere es die besondere britisch-amerikanische Beziehung, für die sich Churchill stark einsetzte. „Es ist kein einfaches Geschenk zwischen Politikern. Es ist sanfte Macht, und das ist es, was diese besondere Beziehung auszeichnet“, sagt Nick Orchard, Christie’s Leiter für moderne britische und irische Kunst, der BBC.