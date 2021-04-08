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Amazon beteiligt sich an Frachtairline ATSG

1 Min.

Von 
08.04.2021
Amazon beteiligt sich an Frachtairline ATSG
©Amazon

Im März kaufte Amazon etwa 13,5 Millionen Aktien der Air Transport Service Group (ATSG) für 131 Millionen US-Dollar und sicherte sich damit rund 19,5 Prozent der Fluggesellschaft. Bereits 2016 hatte Amazon im Zusammenhang mit dem Leasing von 20 Boeing 767 Maschinen Anteile an ATSG erworben. Mittlerweile beläuft sich die Flotte von Amazon Air auf rund 80 dieser Maschinen. Zusätzlich, so berichtete der Nachrichtensender CNBS, plant der Konzern noch in diesem Jahr die Eröffnung eines Luftdrehkreuzes im Norden Kentuckys, wo am Tag rund 200 Flugzeuge abheben sollen.

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