Alternative Investments – mal röhrend, mal tickend

Die Frage ist zwar keineswegs neu, gewinnt angesichts von Nullzinsen und sogar drohender Strafzinsen aber zunehmend an Aktualität: Wohin mit dem Geld? Viele Anleger flüchten in Sachwerte, suchen angesichts volatiler Aktien- und überhitzter Immobilienmärkte nach Alternativen. Ist der alte Daimer oder der Porsche in der Garage ein Investment mit Wertsteigerungspotenzial? Oder sollte man sein Geld lieber in Gemälde oder Design-Objekte stecken? Und wie sind die Rendite-Aussichten bei hochwertigen Uhren einzuschätzen? Vor allem aber: Wo lauern die Risiken solcher Formen der alternativen Sachwert-Investments? „Ein hochspannendes Thema, zumal in Zeiten, in denen herkömmliche Geldanlagen wenig Rendite versprechen“, betonte Dietmar Telschow, Leiter Kunstversicherung der Helvetia, zu Beginn der Expertenrunde auf Schloß Altenburg in Bamberg.