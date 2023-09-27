Allianz-Vermögensstudie: Privatvermögen könnten steigen

Dabei waren laut der Studie noch im vergangenen Jahr die globalen Vermögen erstmals seit dem Jahr 2008 gesunken. Damals gingen etwa Anlagen in einem Wert von etwa 6,6 Billionen Euro verloren. Das Brutto-Geldvermögen von 57 untersuchten Staaten schrumpfte von 233 Billionen Euro auf 177 Billionen Euro – das war ein Rückgang von 5,1 Prozent innerhalb eines Jahres.»Jahrelang haben sich die Sparer über die Nullzinsen beschwert. Doch der wahre Feind der Sparer ist die Inflation«, erklärt Ludovic Subran, Chefvolkswirt bei der Allianz, gegenüber dem »Handelsblatt«. Zwar lag das Vermögen der privaten Haushalte Ende 2022 immer noch circa 19 Prozent über dem Wert vor Beginn der Pandemie, doch inflationsbereinigt liegt laut dem Report, lediglich ein Wachstum von 6,6 Prozent vor.