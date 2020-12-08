Airbnb-Börsengang wird heiß erwartet und hoch gehandelt

Es wird der letzte große Börsengang und wird von vielen Anlegern heiß erwartet – Airbnb wagt seinen großen Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq. In einer Zeit, in der die Tourismus- und Hotelbranche durch die Corona-Pandemie schwer zu kämpfen hat, plant Airbnb, am kommenden Donnerstag, seinen Schritt auf das Parket. Dadurch zeigt Airbnb auch, dass sie weniger ein Tourismusunternehmen sind, sondern vielmehr ein Tech-Unternehmen.