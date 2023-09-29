Ältester Whisky der Welt wird im November versteigert

In der schottischen Burg Blair Castle ist rund 200 Jahre alter Whisky gefunden worden. Im November soll dieser rare Fund versteigert werden. Ein Hausverwalter entdeckte bereits im Sommer 2022 hinter einer versteckten Kellertür Dutzende Flaschen Scotch Whisky. Experten zufolge dürfte dies der älteste der Welt sein. Laut eines Berichtes der BBC handelt es sich dabei um 40 Flaschen, deren Inhalt nach einer kleinen Kostprobe der Bewohner als Whiskey identifiziert worden ist. Die Familie wandte sich dann an das schottische Auktionshaus »Whisky Auctioneer«, das die Flaschen nun versteigern soll.