Ältester Whisky der Welt wird im November versteigert

In der schottischen Burg Blair Castle ist rund 200 Jahre alter Whisky gefunden worden. Im November soll dieser rare Fund versteigert werden. Ein Hausverwalter entdeckte bereits im Sommer 2022 hinter einer versteckten Kellertür Dutzende Flaschen Scotch Whisky. Experten zufolge dürfte dies der älteste der Welt sein. Laut eines Berichtes der BBC handelt es sich dabei um 40 Flaschen, deren Inhalt nach einer kleinen Kostprobe der Bewohner als Whiskey identifiziert worden ist. Die Familie wandte sich dann an das schottische Auktionshaus »Whisky Auctioneer«, das die Flaschen nun versteigern soll.
Das Scottish Universities Environmental Research Centre führte auf Veranlassung des Auktionhauses zudem eine Radiokarbon-Datierung durch. Diese kam zu dem Ergebnis, dass der Inhalt der Flaschen auf die frühen 1800er Jahre zurückgeht und den Whisky damit zum ältesten der Welt macht. Den Alkoholgehalt schätzte das Scotch Whisky Research Institute in Edinburgh auf 61,3 Prozent. Laut des Auktionshauses ist der Whiskey nach Schätzungen 1833 destilliert und 1841 abgefüllt worden.
»Den ältesten schottischen Whisky der Welt auf einer Auktion anzubieten, ist wirklich ein einmaliges Ereignis. Ich habe das Glück, mit seltenen Tropfen gut vertraut zu sein. Dies ist jedoch eine transzendente Entdeckung, die sicherlich nicht nur die Fantasie der Whiskyindustrie, sondern auch weit darüber hinaus anregen wird«, wird Kurator Joe Wilson auf der Homepage von »Whisky Auctioneer« zitiert.
MK