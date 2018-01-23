Achtung: Deshalb sind Steuern auf Kryptogewinne fällig

Vermutlich haben die wenigsten, die mit Kryptowährungen handeln, die Steuer und den Fiskus auf dem Radarschirm. Doch wer Gewinne mit Bitcoin & Co. realisiert, muss diese mit seinem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuern. Das sagen zumindest die Autoren einer Studie des Frankfurt School Blockchain Center. Denn digitale Währungen würden nicht der pauschalen Abgeltungssteuer wie bei Aktien und Anleihen unterliegen. Dem deutschen Fiskus bringt der Kryptoboom für das abgelaufene Jahr demnach 726 Millionen Euro, wie die Experten errechnet haben.