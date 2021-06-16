About You: Das erste Hamburger Unicorn geht an die Börse

Online-Modehändler wie Zalando und About You gehören zu den großen Gewinnern der Pandemie-Maßnahmen. Der Onlinehandel mit Kleidung ist in der Zeit der geschlossenen und nur erschwert zugänglichen Geschäfte rasant angestiegen. Das Hamburger Modeunternehmen About You gehört sogar zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa. Es hatte bereits vor knapp zwei Jahren den sogenannten Unicorn-Status erreicht, also in der Marktbewertung noch vor dem Börsengang eine Milliarde US-Dollar überschritten. Diese Bewertung gilt auch als solide, denn das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter aus über 65 Nationen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro.
Am Mittwoch wagte das 2014 gegründete Unternehmen den Gang an die Frankfurter Börse. Insgesamt wurden am Mittwochmorgen 36.607.145 Aktien ausgegeben. Der Ausgabepreis hatte 23 Euro betragen, mit 25,60 Euro gingen die Aktien in den Handel. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt damit bei 3,92 Milliarden Euro. Davon profitiert vor allem der Haupt- und Ankeraktionär Otto. Denn die Otto Group hält derzeit noch rund 54 Prozent an der Unternehmenstochter. Der durch den Börsengang erzielte Bruttoerlös in Höhe von 650 Millionen Euro soll die Expansion der Otto-Tochter und die digitale Transformation der Branche vorantreiben.