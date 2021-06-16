About You: Das erste Hamburger Unicorn geht an die Börse

Online-Modehändler wie Zalando und About You gehören zu den großen Gewinnern der Pandemie-Maßnahmen. Der Onlinehandel mit Kleidung ist in der Zeit der geschlossenen und nur erschwert zugänglichen Geschäfte rasant angestiegen. Das Hamburger Modeunternehmen About You gehört sogar zu den am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa. Es hatte bereits vor knapp zwei Jahren den sogenannten Unicorn-Status erreicht, also in der Marktbewertung noch vor dem Börsengang eine Milliarde US-Dollar überschritten. Diese Bewertung gilt auch als solide, denn das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter aus über 65 Nationen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro.