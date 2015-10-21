9. Nationale Maritime Konferenz, das Zukunftsforum der maritimen Wirtschaft

Im Zuge des vom Maritimen Koordinator der Bundesregierung, Uwe Beckmeyer vorgestellte Eckpunkteplans sollen die maritimen Förderprogramme der Bundesregierung neu ausgerichtet werden. Im Rahmen der Plattform „Industrie 4.0“ zur Verzahnung von Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik soll die maritime Wirtsachaft verstärkt eingebunden werden. Des weiteren wird die Förderung des Arbeitskreises „Vernetzung der maritimen Wirtschaft mit der Branche der Offshore-Windenergie“ fortgesetzt. Gleich zwei “ „Declarations of Intent“ zum Tiefseebergbau wurden von deutscher und französischer Regierung sowie der Wirtschaft unterzeichnet. Beide Nationen sprachen sich für eine verstärkte Länder-Zusammenarbeit aus und verpflichteten sich zu größter Transparenz und höchsten Umweltstandards. Wenn die letzten Fragen aus Branche und Bundesregierung geklärt sind, soll es einen abschließenden Kabinettbeschluss geben.