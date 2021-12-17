500-Millionen-Deal: Bruce Springsteen verkauft Songrechte

Finanziell ausgesorgt hatte Springsteen schon vorher. Auch ist er immer noch weltweit auf sämtlichen Konzertbühnen musikalisch aktiv. Doch die Musik ist nic­ht sein einziges Standbein: Mit einem der begehrten Super-Bowl-Halbzeit-Werbedeals konnte Springsteen erst im Februar 22 Millionen US-Dollar (etwa 19 Millionen Euro) kassieren. Und während Santa mit einem Sack voll Geld für den Sänger in diesem Jahr schon früher vorgefahren ist, wird vielleicht der eine oder andere Radiosender die Springsteen-Variante von »Santa Claus is Comin‘ to Town« etwas öfter einlegen als in den Jahren zuvor.