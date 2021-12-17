500-Millionen-Deal: Bruce Springsteen verkauft Songrechte

Dieser Deal beschert Bruce Springsteen nun eine exorbitant hohe Weihnachtsgratifikation: Der 72-jährige Sänger hat am Donnerstag die Rechte an seiner Musik mit über 300 Songs und 20 Alben für 500 Millionen US-Dollar (etwa 442 Millionen Euro) an das Musiklabel Sony Music abgetreten, wie das »Billboard«-Magazin berichtet. Laut dem Onlinemagazin habe der mehrfache Grammy-Award-Gewinner damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der Verkauf sichert Sony die Rechte an Rockklassikern wie »Born in the USA« und »Streets of Philadelphia«.
Finanziell ausgesorgt hatte Springsteen schon vorher. Auch ist er immer noch weltweit auf sämtlichen Konzertbühnen musikalisch aktiv. Doch die Musik ist nicht sein einziges Standbein: Mit einem der begehrten Super-Bowl-Halbzeit-Werbedeals konnte Springsteen erst im Februar 22 Millionen US-Dollar (etwa 19 Millionen Euro) kassieren. Und während Santa mit einem Sack voll Geld für den Sänger in diesem Jahr schon früher vorgefahren ist, wird vielleicht der eine oder andere Radiosender die Springsteen-Variante von »Santa Claus is Comin‘ to Town« etwas öfter einlegen als in den Jahren zuvor.