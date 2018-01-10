36.000 Prozent Kursgewinn mit dieser Kryptowährung

Bitcoin ist die heißeste Kryptowährung unter der Sonne? Nein, definitiv nicht. Wer bislang dachte, dass die Größte und bekannteste aller digitalen Währungen im vergangenen Jahr auch am kräftigsten gestiegen ist, der muss sich eines besseren belehren lassen. Während Bitcoin „nur“ auf ein Kursplus von 1.300 Prozent kommt, ist die Kryptowährungsrakete 2017 ganz klar Ripple mit einem Plus in nur 12 Monaten von mehr als 36.000 Prozent.