Diese Städte haben die höchste Pro-Kopf-Verschuldung

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young hat 75 Großstädte in Deutschland mit mehr als 100.000 Einwohnern auf das Schuldenniveau der Stadt pro Einwohner untersucht. Demnach hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung erneut Oberhausen. Auf jedem Bürger lasten damit umgerechnet Schulden von 9680 Euro. Bereits im vergangenen Jahr führte Oberhausen die Liste an. Auf Platz 2 folgt Mülheim mit 9163 Euro. Ein Schwerpunkt der Verschuldung liegt ganz deutlich in Nordrhein-Westfalen. Von den 20 Städten mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung liegen 15 in NRW.