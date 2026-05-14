23 Millionen Dollar für einen Diamanten – warum Superreiche weiter auf Luxuswerte setzen

Bemerkenswert ist die Entwicklung auch vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage. Trotz geopolitischer Spannungen, hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Nachfrage nach seltenen Luxus- und Sachwerten hoch. Gerade ultrareiche Investoren suchen zunehmend nach Vermögenswerten, die unabhängig von Aktienmärkten oder Währungen als stabil gelten.