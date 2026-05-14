23 Millionen Dollar für einen Diamanten – warum Superreiche weiter auf Luxuswerte setzen

Ein außergewöhnlich seltener blaugrüner Diamant ist bei einer Auktion in Genf für umgerechnet rund 23 Mio. US-Dollar versteigert worden. Der Edelstein mit dem Namen »Mediterranean Blue« erzielte damit deutlich mehr als ursprünglich erwartet.
Der Diamant wiegt 10,3 Karat und gilt wegen seiner intensiven blaugrünen Färbung als äußerst selten. Farbdiamanten dieser Qualität zählen zu den exklusivsten Objekten des internationalen Luxusmarkts. Besonders blaue Diamanten erzielen regelmäßig Spitzenpreise, da sie weltweit nur in sehr geringer Zahl vorkommen.
Die Versteigerung fand im Rahmen der traditionellen Luxusauktionen in Genf statt, einem der wichtigsten Handelsplätze für hochpreisige Schmuckstücke und Edelsteine weltweit. Laut Sotheby’s entwickelte sich während der Auktion ein intensiver Bieterwettbewerb zwischen mehreren internationalen Interessenten.
Bemerkenswert ist die Entwicklung auch vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage. Trotz geopolitischer Spannungen, hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Nachfrage nach seltenen Luxus- und Sachwerten hoch. Gerade ultrareiche Investoren suchen zunehmend nach Vermögenswerten, die unabhängig von Aktienmärkten oder Währungen als stabil gelten.
Neben Kunstwerken und Luxusimmobilien profitieren davon besonders seltene Edelsteine. Branchenbeobachter sprechen seit Jahren von einer zunehmenden „Finanzialisierung“ des Luxusmarkts. Hochwertige Diamanten werden dabei nicht mehr nur als Schmuckstücke betrachtet, sondern zunehmend auch als alternative Anlageform.
Vor allem farbige Diamanten gelten als besonders wertstabil. Die weltweit wichtigsten Vorkommen für blaue Diamanten sind begrenzt, mehrere bedeutende Minen wurden in den vergangenen Jahren geschlossen oder produzieren deutlich weniger. Dadurch steigt die Knappheit zusätzlich.
Experten verweisen zudem auf die psychologische Komponente solcher Auktionen. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wächst bei sehr vermögenden Käufern häufig die Nachfrage nach physischen Prestigeobjekten mit hoher Exklusivität und internationaler Handelbarkeit.
Die Genfer Versteigerung zeigt damit erneut, wie stark sich Luxusgüter und seltene Sachwerte von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung entkoppeln können. Während viele Märkte derzeit unter geopolitischen Risiken und Konjunktursorgen leiden, bleiben Spitzenobjekte im Luxussegment weltweit gefragt.
SK
Bildbeitrag: Christies