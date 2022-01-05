2021 ist Rekordjahr für Tesla: 963.172 Fahrzeuge ausgeliefert

Der Erfolg von Tesla ist gerade im Vergleich mit anderen Autoherstellern überraschend, denn bei diesen lag das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr meist nur im einstelligen Prozentbereich. Dies war unter anderem auf den Chip-Engpass zurückzuführen, der auch an Tesla nicht spurlos vorüberging. Wie kann es also sein, dass der E-Auto-Hersteller das Jahr so viel besser beendete als seine Konkurrenten? Das lag vor allem an Teslas Fähigkeit, die verwendete Fahrzeugsoftware so anzupassen, dass andere Chips verwendet werden konnten. Wieder einmal hat sich also die Innovationskraft Teslas buchstäblich ausgezahlt.