13.850 Finanz- und Versicherungsprofis bei der DKM

Die DKM, die Leitmesse für die Finanz- und Versicherungsbranche, hat trotz angespannter Lage in Wirtschaft und Politik einmal mehr für zufriedene Aussteller und Besucher gesorgt. Vom 24. bis 25. Oktober haben mehr als 13.850 Finanz- und Versicherungsprofis die DKM in Dortmund besucht. Das kompakte Messekonzept mit der auf Networking fokussierte Abendveranstaltung sowie die Neuerungen im Vortragsprogramm von KI über GenZ oder der FemSurance wussten zu überzeugen.
Die Messechefs Lisa Knörrer und Dr. Christian Durchholz zeigten sich angesichts der globalen und branchenspezifischen Herausforderung in den Vorbereitungen einer Messe in dieser Größenordnung mehr als zufrieden: »Die Rahmenbedingungen habe es uns in der Organisation nicht immer einfach gemacht. Trotz steigender Preise, knapper Budgets und Fachkräftemangel in allen Bereichen ist es uns gelungen sowohl für Aussteller als auch Besucher den beliebten und bekannten DKM-Spirit in die Dortmunder Messehallen zu bringen«, resümiert Lisa Knörrer. Besonders erfreulich sei auch, dass das neue Messekonzept mit Blick auf volle Terminkalender und gekürzte Reisebudgets auf allen Seiten so gut angenommen wurde.
Die zu den vorherrschenden Marktbedingungen passenden Initiativen wie Young DKM, einer KI-Erlebnisfläche oder der FemSurance haben für Optimismus gesorgt. »Gerade in diesen Zeiten sind Vermittler als Kümmerer des Kunden gefragter denn je«, ergänzt Dr. Christian Durchholz. Zudem halte die Branche zusammen. Das habe man auf der DKM überall gespürt. Gemeinsam mit den Produktgebern gehe man die Herausforderungen an.
Quelle: Pressemitteilung