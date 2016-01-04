Schwarzenegger: „Ich gebe einen Dreck darauf, ob Sie an den Klimawandel glauben.“

Das ist die Wahl, vor der die Welt jetzt gerade steht. Um mal eins der Schimpfwörter zu benutzen, mit denen manche Leute meine Online-Veröffentlichungen kommentieren: Ich gebe einen Dreck darauf, ob Sie an den Klimawandel glauben. Es könnte mich nichts weniger interessieren als wenn sie darüber besorgt sind dass die Temperatur ansteigt oder Gletscher schmelzen. Was die Wissenschaft betrifft ist es mir einerlei, wer von uns beiden Recht hat.