Weltrekord und Excellence Award für Kölner Makler Hakan Citak

Speaker – was? Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur fünf Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag auf diese Zeit zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau fünf Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.
Der Wettbewerb war schon zuvor in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg und München ausgetragen worden. Das internationale Publikum war aus vierzehn Nationen nach Wiesbaden angereist. Zudem wurde die Veranstaltung weltweit im Kabelfernsehen ausgestrahlt. Jeder der 69 Teilnehmer half dabei, den Weltrekord für den größten Speaker-Slam weltweit zu brechen: Nie zuvor nahmen so viele Referenten an einem Rednerwettstreit teil.
Hakan Citak ist Immobilienexperte und konnte trotz des etwas trockenen Themas das Publikum mit seiner Motivationsrede „Grenzen sprengen“ überzeugen und begeistern. Unter großem Applaus und Jubelschreien verließ der Kölner die Bühne und wurde im Anschluss an dem Wettbewerb von Top-Speaker Hermann Scherer für seinen hervorragenden Vortrag mit den Worten: „Hakan Du bist eine Granate“ ausgezeichnet. Dies war für Hakan Citak eine besondere Ehre.
Der Kölner Immobilienmakler Hakan Citak ist seit über 30 Jahren in der Bau- und Immobilienwirtschaft zu Hause, hat bereits mehrere Bücher zu den Themen Immobilienverkauf sowie Immobilienvermietung geschrieben und stellt sein Immobilien Know-how zudem mit Onlinekursen zur Verfügung. Immer öfter gibt er nun sein Wissen auch als Vortragsredner und Speaker an Interessierte im D-A-CH-Raum weiter.
Bild: International Speaker Slam