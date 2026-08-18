Seegrundstücke: Der Sachwert mit begrenzter Uferlinie

Bei Immobilien gilt Lage als eines der wichtigsten Wertkriterien. Bei einem echten Seegrundstück wird daraus beinahe eine physische Grenze: Die Zahl der Grundstücke, die unmittelbar an ein bestimmtes Gewässer grenzen, lässt sich nicht erhöhen. Doch aus dieser Knappheit folgt noch keine automatische Wertsteigerung. Denn was auf den ersten Blick wie der perfekte Sachwert wirkt, besteht in Wahrheit aus einem komplizierten Bündel aus Grundstück, Gebäude, Rechten, Regulierung und Natur.
Der Immobilienmarkt hat seinen Einbruch überwunden
Deutschlands Wohnimmobilienmarkt hat sich nach der deutlichen Preiskorrektur infolge der Zinswende wieder stabilisiert. Nach Angaben der Bundesbank stiegen die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum 2025 nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken um 2,6 Prozent. Andere Preisindikatoren kamen auf ähnliche Größenordnungen. Gleichzeitig blieb die Ausweitung des Wohnungsangebots schwach, Bauland weiterhin knapp.
In begehrten Seenregionen bewegen sich die Preise auf einem ganz anderen Niveau als im deutschen Durchschnitt.
ImmoScout24 weist für Tegernsee 2026 einen durchschnittlichen Kaufpreis von rund 10.158 Euro je Quadratmeter aus. Bei Häusern sind es durchschnittlich 11.499 Euro.
Für den Starnberger See kommt Immowelt im Juni 2026 auf durchschnittlich 9.014 Euro je Quadratmeter bei Häusern. Zum Vergleich: Bundesweit werden für Häuser nach derselben Plattform im Juli durchschnittlich rund 2.871 Euro je Quadratmeter ausgewiesen.
Solche Zahlen zeigen die Attraktivität dieser Regionen. Sie sagen jedoch noch erstaunlich wenig darüber aus, was ein echtes Seegrundstück wert ist.
Der entscheidende Wert steckt nicht im See, sondern in der Lage zum See
Ein Haus in Tegernsee ist nicht automatisch ein Ufergrundstück. Eine Wohnung mit Seeblick ebenso wenig.
Für einen Käufer macht es einen erheblichen Unterschied, ob sich zwischen Grundstück und Wasser noch eine Straße, ein öffentlicher Weg, fremdes Eigentum oder ein Uferstreifen befindet – oder ob das eigene Grundstück tatsächlich bis an das Gewässer reicht. Genau hier entsteht die besondere Knappheit.
Ein bestehendes Gebäude kann ersetzt werden. Seine Ausstattung lässt sich verändern. Selbst zusätzliche Wohnfläche kann unter bestimmten Voraussetzungen geschaffen werden.
Die Lage des Grundstücks lässt sich dagegen nicht verlegen. Ein Teil des Vermögenswerts hängt damit an einer Eigenschaft, die unabhängig vom investierten Kapital nicht reproduziert werden kann.
Das macht Seeufer ein Stück weit vergleichbar mit anderen außergewöhnlichen Immobilienlagen – etwa historischen Innenstadtgrundstücken oder Grundstücken unmittelbar am Meer.
Nur heißt knapp noch lange nicht »grenzenlos wertvoll«.
Selbst in Starnberg können Grundstückswerte sinken
Das zeigt gerade der aktuelle Blick auf den Landkreis Starnberg: Der dortige Gutachterausschuss veröffentlichte im Juli seine neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2026. Die Auswertung beruht auf einer größeren Zahl von Verkaufsfällen aus den Jahren 2024 und 2025 als die vorherige Erhebung. Im Durchschnitt gingen die Bodenrichtwerte für Wohnbauland im gesamten Landkreis um rund 5,5 Prozent zurück.
Bodenrichtwerte sind keine Preise einzelner Seegrundstücke. Sie bilden durchschnittliche Lagewerte innerhalb bestimmter Zonen ab und können deshalb außergewöhnliche Einzelobjekte nicht angemessen bewerten. Der Gutachterausschuss weist selbst auf diese Funktion als Instrument zur Markttransparenz hin.
Die Entwicklung zeigt, dass auch eine der begehrtesten Immobilienregionen Deutschlands nicht außerhalb des normalen Marktes existiert. Finanzierungskosten, Kaufkraft, Angebot und Nachfrage wirken auch dort.
Knappheit kann einen Wert stützen. Sie hebt die Gesetze des Immobilienmarkts nicht auf.
Ein Wassergrundstück besteht auch aus Rechten
Noch wichtiger wird ein Punkt, der beim klassischen Quadratmetervergleich kaum vorkommt. Wer ein Grundstück am Wasser besitzt, besitzt damit nicht automatisch sämtliche Nutzungsrechte am angrenzenden Gewässer.
Das Wasserhaushaltsgesetz stellt ausdrücklich klar, dass Grundeigentum nicht zu Gewässerbenutzungen berechtigt, für die eine behördliche Zulassung erforderlich ist. Für weitere Fragen des Gewässereigentums und der Nutzung kommen außerdem landesrechtliche Bestimmungen hinzu.
Für Käufer kann damit entscheidend werden, was konkret erlaubt ist.
Dass diese Fragen ausgesprochen real sind, zeigt beispielsweise der Starnberger See. Teile seiner Uferbereiche liegen in einem Landschaftsschutzgebiet. Für einzelne Seeufergrundstücke bestehen zudem besondere planungs- und naturschutzrechtliche Regelungen.
Der ökonomische Wert steckt deshalb nicht allein in der Grundstücksgrenze. Er steckt auch darin, was innerhalb und außerhalb dieser Grenze rechtlich möglich bleibt.
Ein Steg kann wertvoller sein als eine neue Küche
Damit verändert sich auch die Logik einer Immobilienbewertung. Bei einer gewöhnlichen Wohnimmobilie lassen sich viele Qualitätsunterschiede finanziell ausgleichen. Eine veraltete Heizung kann ersetzt, ein Bad modernisiert oder ein Garten neu angelegt werden.
Bei einem Seegrundstück gibt es dagegen Eigenschaften, die nach dem Kauf kaum noch geschaffen werden können. Ein rechtlich gesicherter direkter Wasserzugang gehört dazu.
Dasselbe gilt je nach Standort für genehmigte Uferanlagen, bestehende Bebauungsmöglichkeiten oder eine Grundstückssituation, die Privatsphäre tatsächlich bis ans Wasser ermöglicht.
Deshalb kann bei außergewöhnlichen Lagen eine jahrzehntealte Genehmigung wirtschaftlich bedeutsamer sein als manches sichtbare Ausstattungsmerkmal.
Für Anleger folgt daraus eine ungewöhnliche Priorität: Nicht zuerst fragen, wie schön das Haus ist, sondern was mit dem Grundstück dauerhaft gemacht werden darf.
Wasser ist Werttreiber und Risiko zugleich
Eine zweite Besonderheit steckt ausgerechnet in dem Element, das den Reiz der Immobilie ausmacht. Wasser kann auch zur Gefahr werden.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt deshalb ausdrücklich, sich bereits vor dem Kauf eines Grundstücks oder Gebäudes bei der Kommune über das örtliche Hochwasserrisiko zu informieren. Hochwassergefahrenkarten geben Hinweise darauf, ob eine Lage gefährdet ist.
Auch das Wasserhaushaltsgesetz zieht daraus Konsequenzen. In festgesetzten Überschwemmungsgebieten gelten erhebliche Einschränkungen für neue Baugebiete sowie für die Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden. Selbst in Risikogebieten außerhalb formal festgesetzter Überschwemmungsgebiete muss das Hochwasserrisiko bei baulichen Maßnahmen berücksichtigt werden.
Damit bekommt die Nähe zum Wasser eine Doppelrolle. Sie kann einen erheblichen Lagewert erzeugen. Sie kann zugleich Sanierungskosten, Versicherungsrisiken und baurechtliche Einschränkungen erhöhen.
Das Umweltbundesamt zählt Risiken durch Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser für Gebäude und Infrastruktur zu den zentralen Herausforderungen der Klimaanpassung in Deutschland.
Für eine Immobilie, die Jahrzehnte gehalten werden soll, gehört das Klimarisiko deshalb ebenso in die Sachwertprüfung wie der heutige Kaufpreis.
Außergewöhnliche Immobilien versus Durchschnittswerte
Damit stößt auch der beliebte Quadratmeterpreis an seine Grenzen. Bei einer Eigentumswohnung in einem großen Neubaugebiet gibt es zahlreiche vergleichbare Objekte. Bei einem Ufergrundstück können dagegen wenige Meter einen erheblichen Unterschied machen.
All diese Eigenschaften machen das Objekt zunehmend zum Unikat.
Das ist aus Sachwertsicht attraktiv, erschwert aber gleichzeitig die Preisfindung.
Wo es kaum Vergleichsobjekte gibt, lässt sich ein Marktwert weniger präzise aus vergangenen Verkäufen ableiten. Und wo nur wenige potenzielle Käufer die notwendigen Millionenbeträge aufbringen können, kann auch der Verkauf länger dauern.
Die Seltenheit eines Sachwerts erhöht nicht automatisch seine Liquidität. Oft geschieht das Gegenteil.
Nicht jeder teure See ist automatisch ein guter Sachwert
Auch der Blick auf aktuelle Marktdaten spricht gegen einfache Regeln.
In Tegernsee liegen die von ImmoScout24 ermittelten Preise für Häuser 2026 zwar auf außergewöhnlich hohem Niveau. Im Landkreis Starnberg sind die amtlichen Bodenrichtwerte gleichzeitig im Durchschnitt zurückgegangen.
Beides kann gleichzeitig stimmen. Denn »Immobilie in einer begehrten Seenregion«, »Wohnbauland im Landkreis« und »echtes Ufergrundstück« sind unterschiedliche Teilmärkte.
Für einen Anleger ist deshalb weniger entscheidend, ob ein See gerade in einem bundesweiten Preisranking weit oben steht. Interessanter ist, warum ein konkretes Grundstück auch in 20 Jahren noch schwer ersetzbar sein dürfte. Eine große Villa lässt sich kopieren. Eine bestimmte Uferlage nicht.
Aber nur dann, wenn das Grundstück auch künftig rechtlich nutzbar, baulich tragfähig und für andere Käufer attraktiv bleibt, besitzt diese Einzigartigkeit wirtschaftlichen Wert.
Was einen guten Sachwert am Wasser ausmacht
Damit lässt sich das vermeintlich emotionale Thema erstaunlich nüchtern betrachten: Ein hochwertiges Seegrundstück verbindet mehrere Formen von Knappheit.
Gerade diese Kombination kann außergewöhnliche Grundstücke langfristig wertvoll machen. Sie macht sie aber nicht risikolos. Im Gegenteil: Je höher der Kaufpreis, desto größer die Bedeutung jeder einzelnen Einschränkung.
Erst wirklich gesicherte Möglichkeiten an einem Seeufer machen aus knapper Fläche einen werthaltigen Sachwert.
Stefanie S. Klief