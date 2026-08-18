Seegrundstücke: Der Sachwert mit begrenzter Uferlinie

Bei Immobilien gilt Lage als eines der wichtigsten Wertkriterien. Bei einem echten Seegrundstück wird daraus beinahe eine physische Grenze: Die Zahl der Grundstücke, die unmittelbar an ein bestimmtes Gewässer grenzen, lässt sich nicht erhöhen. Doch aus dieser Knappheit folgt noch keine automatische Wertsteigerung. Denn was auf den ersten Blick wie der perfekte Sachwert wirkt, besteht in Wahrheit aus einem komplizierten Bündel aus Grundstück, Gebäude, Rechten, Regulierung und Natur.

Der Immobilienmarkt hat seinen Einbruch überwunden

Deutschlands Wohnimmobilienmarkt hat sich nach der deutlichen Preiskorrektur infolge der Zinswende wieder stabilisiert. Nach Angaben der Bundesbank stiegen die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum 2025 nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken um 2,6 Prozent. Andere Preisindikatoren kamen auf ähnliche Größenordnungen. Gleichzeitig blieb die Ausweitung des Wohnungsangebots schwach, Bauland weiterhin knapp.

In begehrten Seenregionen bewegen sich die Preise auf einem ganz anderen Niveau als im deutschen Durchschnitt.

ImmoScout24 weist für Tegernsee 2026 einen durchschnittlichen Kaufpreis von rund 10.158 Euro je Quadratmeter aus. Bei Häusern sind es durchschnittlich 11.499 Euro.

Für den Starnberger See kommt Immowelt im Juni 2026 auf durchschnittlich 9.014 Euro je Quadratmeter bei Häusern. Zum Vergleich: Bundesweit werden für Häuser nach derselben Plattform im Juli durchschnittlich rund 2.871 Euro je Quadratmeter ausgewiesen.

Solche Zahlen zeigen die Attraktivität dieser Regionen. Sie sagen jedoch noch erstaunlich wenig darüber aus, was ein echtes Seegrundstück wert ist.

Der entscheidende Wert steckt nicht im See, sondern in der Lage zum See

Ein Haus in Tegernsee ist nicht automatisch ein Ufergrundstück. Eine Wohnung mit Seeblick ebenso wenig.

Für einen Käufer macht es einen erheblichen Unterschied, ob sich zwischen Grundstück und Wasser noch eine Straße, ein öffentlicher Weg, fremdes Eigentum oder ein Uferstreifen befindet – oder ob das eigene Grundstück tatsächlich bis an das Gewässer reicht. Genau hier entsteht die besondere Knappheit.

Ein bestehendes Gebäude kann ersetzt werden. Seine Ausstattung lässt sich verändern. Selbst zusätzliche Wohnfläche kann unter bestimmten Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Lage des Grundstücks lässt sich dagegen nicht verlegen. Ein Teil des Vermögenswerts hängt damit an einer Eigenschaft, die unabhängig vom investierten Kapital nicht reproduziert werden kann.

Das macht Seeufer ein Stück weit vergleichbar mit anderen außergewöhnlichen Immobilienlagen – etwa historischen Innenstadtgrundstücken oder Grundstücken unmittelbar am Meer.

Nur heißt knapp noch lange nicht »grenzenlos wertvoll«.

Selbst in Starnberg können Grundstückswerte sinken

Das zeigt gerade der aktuelle Blick auf den Landkreis Starnberg: Der dortige Gutachterausschuss veröffentlichte im Juli seine neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2026. Die Auswertung beruht auf einer größeren Zahl von Verkaufsfällen aus den Jahren 2024 und 2025 als die vorherige Erhebung. Im Durchschnitt gingen die Bodenrichtwerte für Wohnbauland im gesamten Landkreis um rund 5,5 Prozent zurück.

Bodenrichtwerte sind keine Preise einzelner Seegrundstücke. Sie bilden durchschnittliche Lagewerte innerhalb bestimmter Zonen ab und können deshalb außergewöhnliche Einzelobjekte nicht angemessen bewerten. Der Gutachterausschuss weist selbst auf diese Funktion als Instrument zur Markttransparenz hin.

Die Entwicklung zeigt, dass auch eine der begehrtesten Immobilienregionen Deutschlands nicht außerhalb des normalen Marktes existiert. Finanzierungskosten, Kaufkraft, Angebot und Nachfrage wirken auch dort.

Knappheit kann einen Wert stützen. Sie hebt die Gesetze des Immobilienmarkts nicht auf.

Ein Wassergrundstück besteht auch aus Rechten

Noch wichtiger wird ein Punkt, der beim klassischen Quadratmetervergleich kaum vorkommt. Wer ein Grundstück am Wasser besitzt, besitzt damit nicht automatisch sämtliche Nutzungsrechte am angrenzenden Gewässer.

Das Wasserhaushaltsgesetz stellt ausdrücklich klar, dass Grundeigentum nicht zu Gewässerbenutzungen berechtigt, für die eine behördliche Zulassung erforderlich ist. Für weitere Fragen des Gewässereigentums und der Nutzung kommen außerdem landesrechtliche Bestimmungen hinzu.

Für Käufer kann damit entscheidend werden, was konkret erlaubt ist.

Darf der bestehende Steg dauerhaft genutzt werden?

Ist ein Bootshaus genehmigt?

Kann eine vorhandene Anlage ersetzt oder erweitert werden?

Welche Eingriffe am Ufer sind zulässig?

Welche Bereiche stehen unter Landschafts- oder Naturschutz?

Dass diese Fragen ausgesprochen real sind, zeigt beispielsweise der Starnberger See. Teile seiner Uferbereiche liegen in einem Landschaftsschutzgebiet. Für einzelne Seeufergrundstücke bestehen zudem besondere planungs- und naturschutzrechtliche Regelungen.

Der ökonomische Wert steckt deshalb nicht allein in der Grundstücksgrenze. Er steckt auch darin, was innerhalb und außerhalb dieser Grenze rechtlich möglich bleibt.

Ein Steg kann wertvoller sein als eine neue Küche

Damit verändert sich auch die Logik einer Immobilienbewertung. Bei einer gewöhnlichen Wohnimmobilie lassen sich viele Qualitätsunterschiede finanziell ausgleichen. Eine veraltete Heizung kann ersetzt, ein Bad modernisiert oder ein Garten neu angelegt werden.

Bei einem Seegrundstück gibt es dagegen Eigenschaften, die nach dem Kauf kaum noch geschaffen werden können. Ein rechtlich gesicherter direkter Wasserzugang gehört dazu.