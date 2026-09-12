Mietpreisbremse soll Zähne bekommen: Es drohen Bußgelder

Eine zu hoch angesetzte Miete kann für Vermieter künftig teurer werden als die bloße Rückzahlung des unzulässig verlangten Betrags. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will Verstöße gegen die Mietpreisbremse zusätzlich mit Bußgeldern ahnden können. Noch gibt es weder eine konkrete Höhe noch einen fertigen Gesetzentwurf. Die Richtung ist dennoch relevant für Immobilieneigentümer: Aus einem bislang vor allem zivilrechtlichen Risiko könnte ein eigenständiges Sanktionsrisiko werden.

Heute muss vor allem zurückgezahlt werden

Die Mietpreisbremse gilt nicht bundesweit automatisch. Landesregierungen können Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt ausweisen. Wird dort eine Bestandswohnung neu vermietet, darf die Anfangsmiete grundsätzlich höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Regelung kann nach geltendem Recht längstens bis Ende 2029 angewendet werden.

Allerdings existieren wichtige Ausnahmen. Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden, fallen grundsätzlich nicht unter die Mietpreisbremse. Ebenfalls ausgenommen ist die erste Vermietung nach einer umfassenden Modernisierung. Eine bereits zuvor zulässig verlangte höhere Vormiete kann ebenfalls relevant sein.

Wird eine unzulässig hohe Miete vereinbart, ist der Mietvertrag nicht insgesamt unwirksam. Unwirksam ist lediglich der Teil der Miete, der die gesetzlich zulässige Höhe überschreitet. Zu viel gezahltes Geld kann der Mieter unter den gesetzlichen Voraussetzungen zurückverlangen. Dafür muss er den Verstoß grundsätzlich rügen; wie weit die Rückforderung zeitlich zurückreicht, hängt unter anderem davon ab, wann dies geschieht.

Der wirtschaftliche Mechanismus ist damit bislang vergleichsweise nüchtern: Ein Vermieter, der die Grenze überschreitet und erfolgreich in Anspruch genommen wird, verliert den unzulässigen Mehrertrag und muss Geld erstatten.

Eine zusätzliche Geldbuße allein wegen des Verstoßes gegen die Mietpreisbremse sieht dieses System derzeit nicht vor.

Hubig will mehr als Rückzahlung

Genau dort will Bundesjustizministerin Stefanie Hubig ansetzen.

Sie hält es nach eigenen Worten nicht für ausreichend, dass ein Vermieter bei einem Verstoß lediglich den zu viel erhaltenen Betrag zurückzahlen muss. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertengruppe befasst sich deshalb mit einer möglichen Bußgeldbewehrung der Mietpreisbremse. Parallel wird die Regelung gegen Mietpreisüberhöhungen beziehungsweise Mietwucher überprüft.

Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Erst Anfang September erklärte die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage, dass die Beratungen der Experten grundsätzlich vertraulich seien. Die Gruppe arbeitet seit September 2025 und soll ihre Ergebnisse bis Ende 2026 vorlegen. Zwei der bisherigen Schwerpunkte nennt die Regierung ausdrücklich: eine Reform der Vorschrift über Mietpreisüberhöhungen sowie Bußgelder bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse.

Damit handelt es sich bislang um eine politische Absicht und eine laufende fachliche Prüfung – nicht um geltendes Recht.

Mietpreisbremse und Mietwucher sind nicht dasselbe

In der Diskussion werden mehrere Regelungen leicht vermischt.

Die Mietpreisbremse aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch greift bereits, wenn die zulässige Anfangsmiete in einem entsprechend ausgewiesenen Gebiet überschritten wird.

Daneben gibt es im Wirtschaftsstrafgesetz bereits heute den Tatbestand der Mietpreisüberhöhung. Als unangemessen hoch gilt dort grundsätzlich eine Miete, die die üblichen Vergleichsentgelte um mehr als 20 Prozent übersteigt und unter Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbarem Wohnraum verlangt wird. Dafür sind bereits heute Bußgelder von bis zu 50.000 Euro möglich.

Gerade das Merkmal der „Ausnutzung“ macht die Regelung in der Praxis allerdings schwer durchsetzbar. Politik und Verbände diskutieren deshalb seit Jahren darüber, ob dieser Nachweis vereinfacht werden sollte. Eine entsprechende Verschärfung durch die Linke, einschließlich eines Bußgeldrahmens von bis zu 100.000 Euro, scheiterte 2025 im Bundestag.

Noch eine Stufe darüber liegt der strafrechtliche Wucher nach § 291 Strafgesetzbuch. Dafür reicht ein sehr hoher Mietpreis allein nicht aus. Erforderlich ist unter anderem, dass eine Zwangslage, Unerfahrenheit oder andere besondere Schwäche des Mieters ausgenutzt wird und Leistung und Gegenleistung in einem auffälligen Missverhältnis stehen.

Hubigs Vorstoß würde also nicht einfach vorhandene Mietwucherregeln verschärfen. Er könnte einen zusätzlichen Sanktionsmechanismus unmittelbar an die Mietpreisbremse knüpfen.

Für Vermieter verändert sich damit das Risiko

Für Immobilieneigentümer wäre das wirtschaftlich keineswegs nur eine juristische Feinheit.

Bislang lässt sich ein Verstoß vereinfacht als Rückzahlungsrisiko betrachten: Wird die verlangte Miete erfolgreich beanstandet, fällt der unzulässige Anteil weg und bereits vereinnahmtes Geld muss gegebenenfalls zurückgezahlt werden.

Ein Bußgeld würde darüber hinausgehen.

Dann wäre der überhöhte Mietansatz nicht mehr nur wirtschaftlich erfolglos, sondern könnte zusätzlich Kosten verursachen. Besonders für gewerbliche Vermieter mit vielen Neuvermietungen würde deshalb die korrekte Ermittlung von Vergleichsmieten, Vormieten und gesetzlichen Ausnahmen wichtiger.

Wie groß dieses neue Risiko wird, hängt vollständig von der späteren Ausgestaltung ab: Noch ist unbekannt, wie hoch mögliche Bußgelder wären, ob Fahrlässigkeit genügt, welche Behörden Verstöße verfolgen sollen oder wie mit schwierigen Grenzfällen bei Mietspiegeln umgegangen wird.

Diese Details entscheiden darüber, ob ein Bußgeld vor allem vorsätzliche Umgehungen trifft oder auch normale Streitfälle über die zulässige Miethöhe erfasst.

Möblierte Wohnungen geraten ebenfalls stärker unter Regulierung