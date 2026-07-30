Mieten oder kaufen? So wird die Immobilienfrage berechenbar

Immobilienpreise, Bauzinsen, Kaufnebenkosten und unterschiedliche Bankangebote machen den Weg zum Wohneigentum schnell unübersichtlich. Tobias Epple will seine Leser deshalb nicht pauschal zum Kauf bewegen, sondern sie dazu befähigen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Die eigene Monatsrate realistisch bestimmen
Am Anfang steht eine scheinbar einfache Frage: Welche Immobilie kann ich mir leisten?
Entscheidend ist dabei nicht allein, welche Kreditsumme eine Bank grundsätzlich bereitstellen würde. Die daraus entstehende monatliche Belastung muss auch zu den eigenen Lebenshaltungskosten, Rücklagen und Zukunftsplänen passen.
Eine Bank prüft, welche Summe sie unter bestimmten Voraussetzungen finanzieren kann. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die angebotene Finanzierung auch die persönlich tragbare Obergrenze abbildet. Familienplanung, steigende Ausgaben, eine vorübergehende Verringerung des Einkommens oder unerwartete Reparaturen können die finanzielle Situation über die Jahre erheblich verändern.
In »Generation Mietfrei« erklärt Tobias Epple deshalb unter anderem, wie eine realistische Monatsrate ermittelt wird, welche Rolle Eigenkapital und Kaufnebenkosten spielen und warum ausreichend Spielraum für ungeplante Belastungen bleiben sollte.
Das Ziel ist nicht der größtmögliche Kredit, sondern eine Finanzierung, die auch dann noch funktioniert, wenn das Leben nicht nach dem ursprünglichen Plan verläuft.
Mieten und Kaufen anhand der eigenen Zahlen vergleichen
Ob Kaufen grundsätzlich besser ist als Mieten, lässt sich nicht pauschal beantworten.
Für die Entscheidung spielen neben Kaufpreis und Kreditrate auch die erwartete Wohndauer, Instandhaltungskosten, Rücklagen, berufliche Pläne und die persönliche Flexibilität eine Rolle. Wer möglicherweise in wenigen Jahren umziehen möchte, kann mit einer Mietwohnung finanziell besser aufgestellt sein als mit einem überstürzten Immobilienkauf.
Epple bringt den Ansatz seines Buches so auf den Punkt:
»Die Frage ist nicht, ob Kaufen grundsätzlich besser ist als Mieten. Die Frage ist, welche Entscheidung zu den eigenen Zahlen und zum eigenen Leben passt.«
Das Buch führt deshalb Schritt für Schritt durch den Vergleich. Leserinnen und Leser sollen erkennen können, welche Annahmen hinter einer Rechnung stehen und wie sich veränderte Zinsen, Tilgungsraten oder Lebenshaltungskosten auf das Ergebnis auswirken.
Damit richtet sich der Ratgeber ausdrücklich auch an Menschen, für die weiteres Mieten, zusätzliches Ansparen oder ein späterer Kauf zunächst die vernünftigere Lösung sein könnte.
Kreditangebote richtig vergleichen
Ein niedriger Zinssatz allein macht noch kein gutes Finanzierungsangebot.
Unterschiedliche Zinsbindungen, Tilgungsraten, Sondertilgungsrechte und Restschulden können dazu führen, dass sich vermeintlich ähnliche Kredite langfristig deutlich voneinander unterscheiden.
»Generation Mietfrei« erläutert, wie ein Tilgungsplan gelesen, ein Kreditangebot verglichen und ein Bankgespräch vorbereitet werden kann. Auch mögliche Förderprogramme und ihre Einbindung in die Finanzierung werden behandelt.
Besonders wichtig ist der Blick auf die Anschlussfinanzierung. Die Restschuld am Ende der ersten Zinsbindung wird häufig unterschätzt. Liegen die Zinsen zu diesem Zeitpunkt höher, kann die monatliche Belastung deutlich steigen.
Eine langfristige Planung sollte deshalb nicht an der ersten Kreditrate enden.
Vom Eigenheim zur vermieteten Immobilie
Neben dem selbst genutzten Wohneigentum befasst sich Epple auch mit Immobilien als Kapitalanlage.
Dabei steht nicht das Versprechen schnellen Reichtums im Mittelpunkt. Leser sollen vielmehr nachvollziehen können, wie Mieteinnahmen, laufende Kosten, Rücklagen, Finanzierung, Steuern und mögliche Leerstände den tatsächlichen Cashflow beeinflussen.
Eine vermietete Immobilie kann zum Vermögensaufbau beitragen. Sie bindet jedoch Kapital, verursacht Verwaltungsaufwand und passt nicht automatisch zu jedem Lebensmodell.
Das Buch möchte daher auch bei dieser Entscheidung eine realistische Grundlage schaffen: Nicht die Immobilie allein entscheidet über den Erfolg, sondern die Qualität der Finanzierung, der Standort, die laufenden Kosten und die persönliche Bereitschaft, Verantwortung als Vermieter zu übernehmen.
Rechenhilfen statt allgemeiner Versprechen
Das Werk ist in fünf Abschnitte und 20 Kapitel gegliedert. Fallbeispiele, Checklisten, praktische Rechenhilfen und ein Glossar sollen komplexe Begriffe verständlicher machen.
Behandelt werden unter anderem:
Der Nutzen liegt vor allem in der Struktur. Leser sollen die benötigten Informationen nicht mühsam aus unterschiedlichen Quellen zusammensuchen müssen, sondern einen vollständigen Entscheidungsprozess nachvollziehen können.
Die Fallbeispiele übertragen die Grundlagen auf konkrete Finanzierungssituationen und zeigen, wie unterschiedlich Haushalte trotz ähnlicher Einkommen oder Kaufpreise aufgestellt sein können.
Besser vorbereitet in die Beratung
»Generation Mietfrei« ersetzt keine individuelle Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung.
Das Buch kann jedoch dabei helfen, Gespräche mit Banken, Vermittlern und weiteren Fachleuten besser vorbereitet zu führen. Wer die zentralen Begriffe kennt, die eigene Belastungsgrenze berechnet hat und weiß, welche Fragen noch offen sind, kann Angebote kritischer prüfen und gezielter nachfragen.
Gerade vor dem ersten Bankgespräch kann dies verhindern, dass sich Interessenten ausschließlich an der maximal angebotenen Kreditsumme orientieren.
Eine Finanzierungsentscheidung bleibt individuell. Sie sollte jedoch möglichst nicht allein davon abhängen, wie andere für den Käufer rechnen.
Wer kaufen möchte, sollte deshalb nicht allein auf den Wunsch nach den eigenen vier Wänden oder auf allgemeine Empfehlungen vertrauen. Entscheidend sind die eigene finanzielle Situation, ein realistischer Zeithorizont und eine Finanzierung, die auch unter weniger günstigen Bedingungen tragfähig bleibt.
»Generation Mietfrei« versteht sich dafür als Arbeits- und Orientierungsbuch. Es soll Menschen helfen, ihre Immobilienentscheidung nicht allein aus dem Bauch heraus, sondern anhand nachvollziehbarer Zahlen zu treffen.
Oder, wie Tobias Epple es formuliert:
»Vermögensaufbau ist eine Frage der Mathematik, nicht des Gehalts.«
SK