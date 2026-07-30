Mieten oder kaufen? So wird die Immobilienfrage berechenbar

Immobilienpreise, Bauzinsen, Kaufnebenkosten und unterschiedliche Bankangebote machen den Weg zum Wohneigentum schnell unübersichtlich. Tobias Epple will seine Leser deshalb nicht pauschal zum Kauf bewegen, sondern sie dazu befähigen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Die eigene Monatsrate realistisch bestimmen

Am Anfang steht eine scheinbar einfache Frage: Welche Immobilie kann ich mir leisten?

Entscheidend ist dabei nicht allein, welche Kreditsumme eine Bank grundsätzlich bereitstellen würde. Die daraus entstehende monatliche Belastung muss auch zu den eigenen Lebenshaltungskosten, Rücklagen und Zukunftsplänen passen.

Eine Bank prüft, welche Summe sie unter bestimmten Voraussetzungen finanzieren kann. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die angebotene Finanzierung auch die persönlich tragbare Obergrenze abbildet. Familienplanung, steigende Ausgaben, eine vorübergehende Verringerung des Einkommens oder unerwartete Reparaturen können die finanzielle Situation über die Jahre erheblich verändern.

In »Generation Mietfrei« erklärt Tobias Epple deshalb unter anderem, wie eine realistische Monatsrate ermittelt wird, welche Rolle Eigenkapital und Kaufnebenkosten spielen und warum ausreichend Spielraum für ungeplante Belastungen bleiben sollte.

Das Ziel ist nicht der größtmögliche Kredit, sondern eine Finanzierung, die auch dann noch funktioniert, wenn das Leben nicht nach dem ursprünglichen Plan verläuft.

Mieten und Kaufen anhand der eigenen Zahlen vergleichen

Ob Kaufen grundsätzlich besser ist als Mieten, lässt sich nicht pauschal beantworten.

Für die Entscheidung spielen neben Kaufpreis und Kreditrate auch die erwartete Wohndauer, Instandhaltungskosten, Rücklagen, berufliche Pläne und die persönliche Flexibilität eine Rolle. Wer möglicherweise in wenigen Jahren umziehen möchte, kann mit einer Mietwohnung finanziell besser aufgestellt sein als mit einem überstürzten Immobilienkauf.

Epple bringt den Ansatz seines Buches so auf den Punkt:

»Die Frage ist nicht, ob Kaufen grundsätzlich besser ist als Mieten. Die Frage ist, welche Entscheidung zu den eigenen Zahlen und zum eigenen Leben passt.«

Das Buch führt deshalb Schritt für Schritt durch den Vergleich. Leserinnen und Leser sollen erkennen können, welche Annahmen hinter einer Rechnung stehen und wie sich veränderte Zinsen, Tilgungsraten oder Lebenshaltungskosten auf das Ergebnis auswirken.

Damit richtet sich der Ratgeber ausdrücklich auch an Menschen, für die weiteres Mieten, zusätzliches Ansparen oder ein späterer Kauf zunächst die vernünftigere Lösung sein könnte.

Kreditangebote richtig vergleichen

Ein niedriger Zinssatz allein macht noch kein gutes Finanzierungsangebot.

Unterschiedliche Zinsbindungen, Tilgungsraten, Sondertilgungsrechte und Restschulden können dazu führen, dass sich vermeintlich ähnliche Kredite langfristig deutlich voneinander unterscheiden.

»Generation Mietfrei« erläutert, wie ein Tilgungsplan gelesen, ein Kreditangebot verglichen und ein Bankgespräch vorbereitet werden kann. Auch mögliche Förderprogramme und ihre Einbindung in die Finanzierung werden behandelt.

Besonders wichtig ist der Blick auf die Anschlussfinanzierung. Die Restschuld am Ende der ersten Zinsbindung wird häufig unterschätzt. Liegen die Zinsen zu diesem Zeitpunkt höher, kann die monatliche Belastung deutlich steigen.

Eine langfristige Planung sollte deshalb nicht an der ersten Kreditrate enden.

Vom Eigenheim zur vermieteten Immobilie