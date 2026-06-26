Der deutsche Immobilienmarkt kühlt wieder ab

Der deutsche Immobilienmarkt bleibt in Bewegung, aber der Aufwärtstrend verliert an Kraft. Nach kräftigeren Preissteigerungen im vergangenen Jahr legten Wohnimmobilien im ersten Quartal 2026 nur noch moderat zu. Für Käufer, Investoren und Projektentwickler wird der Markt damit differenzierter – und weniger berechenbar.



Preise steigen langsamer

Der Preisauftrieb am deutschen Wohnimmobilienmarkt hat sich erneut abgeschwächt. Im ersten Quartal 2026 lagen die Preise für Häuser und Wohnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Schnitt 1,4 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Im vierten Quartal 2025 hatte der Anstieg noch 2,6 Prozent betragen, im dritten Quartal 3,2 Prozent. Gegenüber dem Schlussquartal 2025 erhöhten sich die Preise nur noch um 0,3 Prozent.

Damit setzt sich die Erholung zwar fort, sie verliert aber deutlich an Dynamik. Nach dem starken Einbruch der Jahre 2022 bis 2024 hatte sich der Markt 2025 wieder stabilisiert. Nun zeigt sich: Die Rückkehr steigender Preise bedeutet nicht automatisch einen neuen Immobilienboom.

Metropolen verlieren Schwung

Besonders auffällig ist die regionale Spreizung. In den sieben größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf stiegen die Preise für Eigentumswohnungen im ersten Quartal nur noch um 0,3 Prozent. In dicht besiedelten ländlichen Kreisen sanken sie sogar um 0,4 Prozent.

Anders sieht es bei Eigentumswohnungen in dünn besiedelten ländlichen Regionen aus. Dort verteuerten sie sich um 3,6 Prozent. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern lagen dagegen die Metropolen mit einem Plus von 1,4 Prozent vorn, während die Preise in dünn besiedelten ländlichen Kreisen um 0,8 Prozent zurückgingen.

Kein Käufermarkt, aber weniger Überhitzung

Für Käufer ist die Entwicklung ambivalent. Einerseits steigen die Preise langsamer, was den Druck etwas reduziert. Andererseits bleiben Finanzierungskosten, Baupreise und Eigenkapitalanforderungen hoch. Von einer echten Entspannung kann deshalb kaum gesprochen werden.