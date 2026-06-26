Der deutsche Immobilienmarkt kühlt wieder ab

Der deutsche Immobilienmarkt bleibt in Bewegung, aber der Aufwärtstrend verliert an Kraft. Nach kräftigeren Preissteigerungen im vergangenen Jahr legten Wohnimmobilien im ersten Quartal 2026 nur noch moderat zu. Für Käufer, Investoren und Projektentwickler wird der Markt damit differenzierter – und weniger berechenbar.
Preise steigen langsamer
Der Preisauftrieb am deutschen Wohnimmobilienmarkt hat sich erneut abgeschwächt. Im ersten Quartal 2026 lagen die Preise für Häuser und Wohnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Schnitt 1,4 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Im vierten Quartal 2025 hatte der Anstieg noch 2,6 Prozent betragen, im dritten Quartal 3,2 Prozent. Gegenüber dem Schlussquartal 2025 erhöhten sich die Preise nur noch um 0,3 Prozent.
Damit setzt sich die Erholung zwar fort, sie verliert aber deutlich an Dynamik. Nach dem starken Einbruch der Jahre 2022 bis 2024 hatte sich der Markt 2025 wieder stabilisiert. Nun zeigt sich: Die Rückkehr steigender Preise bedeutet nicht automatisch einen neuen Immobilienboom.
Metropolen verlieren Schwung
Besonders auffällig ist die regionale Spreizung. In den sieben größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf stiegen die Preise für Eigentumswohnungen im ersten Quartal nur noch um 0,3 Prozent. In dicht besiedelten ländlichen Kreisen sanken sie sogar um 0,4 Prozent.
Anders sieht es bei Eigentumswohnungen in dünn besiedelten ländlichen Regionen aus. Dort verteuerten sie sich um 3,6 Prozent. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern lagen dagegen die Metropolen mit einem Plus von 1,4 Prozent vorn, während die Preise in dünn besiedelten ländlichen Kreisen um 0,8 Prozent zurückgingen.
Kein Käufermarkt, aber weniger Überhitzung
Für Käufer ist die Entwicklung ambivalent. Einerseits steigen die Preise langsamer, was den Druck etwas reduziert. Andererseits bleiben Finanzierungskosten, Baupreise und Eigenkapitalanforderungen hoch. Von einer echten Entspannung kann deshalb kaum gesprochen werden.
Zudem bleibt der Mietmarkt angespannt. Der IW-Wohnindex hatte bereits im April gezeigt, dass Neuvertragsmieten im ersten Quartal weiter deutlich gestiegen sind, während Kaufpreise vielerorts eher stagnierten. Das spricht dafür, dass Wohnen als Nutzungsgut knapp bleibt, auch wenn der Kaufmarkt vorsichtiger wird.
Sachwerte bleiben selektiv attraktiv
Für Investoren bedeutet der schwächere Preisauftrieb vor allem eines: Die Zeit pauschaler Immobilienwetten ist vorbei. Lage, Objektqualität, Energiezustand, Finanzierungsstruktur und Vermietbarkeit entscheiden stärker als der allgemeine Markttrend.
Wohnimmobilien bleiben ein zentraler Sachwert, doch die Renditerechnung wird anspruchsvoller. Wer auf schnelle Wertsteigerungen setzt, dürfte enttäuscht werden. Wer langfristig kalkuliert, stabile Mieteinnahmen sichern kann und Sanierungsrisiken beherrscht, findet weiterhin Chancen.
Der Markt normalisiert sich
Die Zahlen zeigen keine Krise, aber eine Normalisierung. Nach dem Absturz infolge höherer Zinsen und Baukosten kam die Erholung. Jetzt folgt offenbar eine Phase, in der der Markt wieder stärker zwischen Regionen und Immobilientypen unterscheidet.
Für die Immobilienwirtschaft ist das kein schlechtes Signal. Ein langsamerer Preisauftrieb kann Übertreibungen begrenzen und Käufern mehr Verhandlungsspielraum geben. Für die Bau- und Wohnungsfrage löst er jedoch wenig: Solange zu wenig gebaut wird, bleibt der strukturelle Druck auf Mieten und verfügbare Wohnungen bestehen.
SK