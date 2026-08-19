Immobilienpreise zeigen nur die halbe Wahrheit

Die Zinswende ließ Deutschlands Immobilienpreise fallen. Doch ein erheblicher Teil der Marktanpassung ist in den Preisstatistiken überhaupt nicht zu sehen. Gerade bei hochwertigen Eigentumswohnungen gaben die Preise vergleichsweise wenig nach, während die Zahl der Verkäufe zeitweise fast um die Hälfte einbrach. Eine neue GREIX-Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft zeigt damit ein grundsätzliches Problem: Wer einen Immobilienmarkt allein anhand seiner Preisindizes beurteilt, kann ausgerechnet jene Objekte übersehen, für die sich Käufer und Verkäufer gar nicht mehr einigen.

Der Zinsschock traf zuerst die Zahl der Verkäufe

Der Umbruch begann 2022. Innerhalb von rund eineinhalb Jahren stiegen die Hypothekenzinsen für Darlehen mit einer Zinsbindung von mehr als zehn Jahren von knapp 1,5 auf 3,9 Prozent. Damit verteuerte sich die Finanzierung einer Immobilie schlagartig.

Die Reaktion des Marktes fiel deutlich aus. Zwischen dem vierten Quartal 2021 und dem ersten Quartal 2023 sank die Zahl der Immobilientransaktionen um rund 30 Prozent. Die Preise gingen im gleichen Zeitraum dagegen nur um etwa 15 Prozent zurück.

Schon darin steckt eine wichtige Unterscheidung: Ein Markt kann sich nicht nur über den Preis an veränderte Bedingungen anpassen. Er kann sich auch darüber anpassen, dass schlicht weniger Geschäfte abgeschlossen werden.

Die neue Ausgabe der Reihe GREIX Insight zeigt nun, dass diese Reaktion innerhalb des Marktes sehr unterschiedlich ausfiel.

Für die Untersuchung teilen die Forscher Eigentumswohnungen anhand ihrer Objekt- und Lagemerkmale in vier Qualitätsgruppen ein. Der GREIX selbst basiert auf tatsächlichen, notariell beglaubigten Verkaufspreisen aus den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse und nicht lediglich auf Angebotspreisen aus Immobilienportalen. Zusätzlich ziehen die Wissenschaftler für die aktuelle Analyse Inseratsdaten der VALUE-Marktdatenbank heran.

Oben verschwand der Verkauf, unten fiel der Preis

Besonders auffällig entwickelte sich das hochwertigste Viertel des Marktes.

Bis Ende 2023 sank dort die Zahl der Verkäufe gegenüber dem Niveau vor der Zinswende um 48 Prozent. Im untersten Qualitätssegment betrug der Rückgang lediglich 25 Prozent.

Bei den Preisen zeigte sich dagegen genau das entgegengesetzte Bild.

Vom Höchststand Mitte 2022 bis zum Tiefpunkt Ende 2023 verloren die hochwertigen Wohnungen nur rund neun Prozent an Wert. In den übrigen Qualitätsgruppen waren es ungefähr 15 Prozent.

Die Zinswende traf also sämtliche Segmente – aber auf unterschiedliche Weise.

Im unteren Bereich reagierte stärker der Preis. Im oberen Bereich verschwand stattdessen ein großer Teil der Transaktionen.

Das ist wirtschaftlich relevant, weil aus einem vergleichsweise stabilen Preisindex leicht die falsche Schlussfolgerung gezogen werden kann, das betreffende Marktsegment sei von der Krise weniger stark betroffen gewesen.

Tatsächlich könnte lediglich weniger sichtbar geworden sein, wie weit die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern auseinanderlagen.

Warum Verkäufer hochwertiger Wohnungen warten können

Allein mit einer unterschiedlich starken Nachfrage lässt sich dieses Muster nach Einschätzung der GREIX-Autoren nicht erklären.

Der Zinsanstieg belastete zwar Haushalte mit geringerem Einkommen besonders stark. Eine reine Verschiebung der Nachfrage müsste jedoch Preis und verkaufte Menge grundsätzlich in dieselbe Richtung bewegen.

Dass im oberen Segment die Zahl der Verkäufe besonders stark zurückging, der Preis aber besonders wenig, deutet deshalb auf Unterschiede auf der Angebotsseite hin.

Eine plausible Erklärung: Eigentümer hochwertiger Immobilien stehen möglicherweise seltener unter unmittelbarem Verkaufsdruck.

Wer eine Wohnung nicht dringend veräußern muss, kann bei einem aus seiner Sicht zu niedrigen Gebot warten. Er kann das Objekt später erneut anbieten, es vermieten, behalten oder anderweitig nutzen.

Ein Verkäufer, der dagegen aus finanziellen oder persönlichen Gründen verkaufen muss, besitzt diesen Spielraum weniger. Dann erfolgt ein Teil der notwendigen Marktanpassung über einen niedrigeren Preis.

Genau deshalb ist die finanzielle Situation des Verkäufers für die Funktionsweise eines Immobilienmarktes erheblich wichtiger, als ein Preisindex erkennen lässt.

Die Inserate zeigen, was die Verkaufspreise verbergen

Besonders deutlich wird das beim Vergleich mit den Inseratsdaten. Vor der Zinswende änderten in sämtlichen Qualitätssegmenten etwa 14 Prozent der Anbieter während der Vermarktung ihren Angebotspreis.

Bis Ende 2023 stieg dieser Anteil in den unteren drei Qualitätsgruppen auf 27 bis 29 Prozent. Im hochwertigsten Viertel waren es dagegen nur 22 Prozent.