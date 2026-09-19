Kann Berlin wirklich 220.000 Wohnungen vergesellschaften?

»Enteignen« ist eines der wirkungsvollsten Wörter im Berliner Wahlkampf. Die Linke will nach der Abgeordnetenhauswahl große Wohnungsbestände in Gemeineigentum überführen. Gegner warnen vor Milliardenkosten, Kapitalflucht und Schäden für den Immobilienmarkt. Fünf Jahre nach dem erfolgreichen Volksentscheid lohnt deshalb ein genauer Blick: Was soll tatsächlich mit den Wohnungen geschehen, wie müsste entschädigt werden – und welche wirtschaftlichen Folgen lassen sich überhaupt belastbar abschätzen?

Enteignung und Vergesellschaftung sind rechtlich nicht dasselbe

Umgangssprachlich wird seit Jahren von »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« gesprochen. Juristisch zielt das Vorhaben jedoch auf Artikel 15 des Grundgesetzes und damit auf eine Vergesellschaftung.

Artikel 14 Absatz 3 GG erlaubt eine klassische Enteignung für einen konkreten öffentlichen Zweck – etwa wenn Grund für eine Straße oder Bahnstrecke benötigt wird. Artikel 15 geht weiter: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können durch Gesetz in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.

Das Berliner Vergesellschaftungsrahmengesetz zieht diese Grenze ausdrücklich. Es gilt nur für Vergesellschaftungen nach Artikel 15 und gerade nicht für Enteignungen nach Artikel 14.

Bei Wohnungen großer Immobilienkonzerne würde also nicht lediglich ein bestimmtes Grundstück für ein einzelnes Infrastrukturprojekt entzogen. Ziel wäre, die Verfügung über große Wohnungsbestände dauerhaft von privatwirtschaftlicher auf gemeinwirtschaftliche Bewirtschaftung umzustellen.

2021 stimmte Berlin für einen politischen Auftrag – nicht über ein fertiges Gesetz ab

Am 26. September 2021 votierten 57,6 Prozent der Teilnehmer des Volksentscheids für die Forderung »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«. Bezogen auf alle Stimmberechtigten entsprach das 42,3 Prozent.

Abgestimmt wurde allerdings nicht über ein fertiges Vergesellschaftungsgesetz. Der Beschluss forderte den Senat auf, einen Gesetzentwurf zur Überführung großer Wohnungsbestände in Gemeineigentum zu erarbeiten.

Deshalb wechselte nach dem Referendum nicht eine einzige Wohnung den Eigentümer. Rechtliche Voraussetzungen, betroffene Unternehmen, Entschädigung und Finanzierung mussten erst ausgearbeitet werden.

Die Berliner Linke greift diesen Auftrag im aktuellen Wahlkampf erneut auf. Spitzenkandidatin Elif Eralp spricht von rund 220.000 Wohnungen von Konzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin. Sie räumt zugleich ein, dass eine Umsetzung mehrere Jahre dauern würde; ihr Ziel sei zunächst, innerhalb des ersten Regierungsjahres ein konkretes Gesetz ins Abgeordnetenhaus einzubringen.

Die Zahl von 220.000 Wohnungen ist deshalb derzeit die belastbarere Größe als die teilweise genannten 240.000. Welche Bestände am Ende tatsächlich erfasst würden, hinge vom konkreten Gesetz und dem gewählten Stichtag ab.

Seit März gibt es ein Gesetz – aber noch keine Vergesellschaftung

Im März 2026 hat Berlin bereits ein Vergesellschaftungsrahmengesetz beschlossen.

Das klingt weiter, als die Sache tatsächlich ist.

Das Gesetz überführt selbst keine Wohnung in Gemeineigentum. Es legt allgemeine Anforderungen fest, die ein späteres Anwendungsgesetz erfüllen müsste: einen konkreten Gemeinwohlzweck, Verhältnismäßigkeit, einen Träger des Gemeineigentums, eine angemessene Entschädigung und die Bedingung, dass die Leistungsfähigkeit des Berliner Haushalts nicht dauerhaft erheblich beeinträchtigt wird. Für Wohnungen wäre anschließend noch ein eigenes Anwendungsgesetz erforderlich.

Hinzu kommt eine ungewöhnliche Konstruktion: Das im März verabschiedete Rahmengesetz soll erst 24 Monate nach seiner Verkündung in Kraft treten.

Das ist kein redaktionelles Versehen. Die Verzögerung wurde bewusst eingebaut, um zuvor eine verfassungsgerichtliche Prüfung zu ermöglichen.

Ob Berlin vergesellschaften darf, ist tatsächlich noch offen

Hier wird die Debatte komplizierter als viele Wahlkampfaussagen.

Eine vom Berliner Senat eingesetzte Expertenkommission kam 2023 mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass eine Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände nach Artikel 15 grundsätzlich möglich und unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Auch eine Schwelle in der Größenordnung von 3.000 Wohnungen hielt die Kommission grundsätzlich für rechtfertigbar.

Damit ist die Rechtsfrage aber nicht entschieden.

Die Berliner Senatsfinanzverwaltung ließ 2025 ein weiteres Gutachten erstellen. Dieses sieht wegen der besonderen Eigentumsregelungen der Berliner Landesverfassung Gründe dafür, dass Vergesellschaftungen in Berlin gerade nicht zulässig sein könnten. In einer offiziellen Stellungnahme vom Februar 2026 bezeichnet die Verwaltung Artikel 15 ausdrücklich als praktisch bislang nicht erprobtes Instrument, für das es weder umfangreiche Rechtsprechung noch eindeutig entwickelte Maßstäbe gibt.

Das ist für Anleger eine zentrale Information.

Es gibt derzeit weder ein höchstrichterliches Urteil, das das Berliner Modell bestätigt, noch eines, das es endgültig ausschließt.

Entschädigung ja – aber wie hoch?

Eine entschädigungslose Übernahme der Wohnungen steht nicht zur Debatte.

Artikel 15 verweist bei der Entschädigung auf die Grundsätze des Artikels 14. Interessen der Allgemeinheit und der bisherigen Eigentümer müssen gegeneinander abgewogen werden.

Die schwierige Frage lautet, ob daraus zwingend eine Entschädigung zum vollständigen Verkehrswert folgt.

Die Expertenkommission von 2023 vertrat mehrheitlich die Auffassung, dass eine Vergesellschaftungsentschädigung anderen Maßstäben folgen könne als eine klassische Enteignung und daher auch unterhalb des Verkehrswerts liegen könne. Eine Minderheit innerhalb der Kommission sah diese Differenz deutlich enger.

Das 2026 verabschiedete Berliner Rahmengesetz ist vorsichtiger: Dort ist der Verkehrswert ausdrücklich als Ausgangspunkt für die Bestimmung der angemessenen Entschädigung vorgesehen. Die tatsächliche Höhe müsste ein späteres Anwendungsgesetz festlegen.

40 Prozent Verkehrswert sind bislang nur ein Modell

Die Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« hat inzwischen einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Er sieht vor, die Gebäude grundsätzlich zu bewerten, bei den Grundstücken aber einen modifizierten Bodenwert anzusetzen. Daraus sollen nach Berechnung der Initiative häufig Entschädigungen von etwa 40 bis 60 Prozent des herkömmlichen Marktwerts entstehen. Finanziert werden soll dies über langfristige Schuldverschreibungen der künftigen öffentlich-rechtlichen Trägerin.

Die Initiative beziffert die mögliche Entschädigung aktuell grob mit acht bis 18 Milliarden Euro. Diese Zahl stammt allerdings von den Befürwortern selbst und ist keine amtlich festgestellte Entschädigungssumme.

Ältere Senatsberechnungen kamen je nach Annahmen auf erheblich höhere Beträge.