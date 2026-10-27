Immobilienfonds in der Klemme: DWS zieht die Reißleine

Ein Immobilienfonds mit rund vier Milliarden Euro Vermögen, erhebliche Wertverluste und Anleger, die auf die Auszahlung ihres Kapitals warten müssen: Die DWS hat beim grundbesitz europa eine vorübergehende Rücknahmebeschränkung aktiviert. Ab dem 28. Oktober werden fällige Rücknahmeaufträge zunächst nur noch zu zehn Prozent ausgeführt. Die Maßnahme verdeutlicht ein grundsätzliches Problem offener Immobilienfonds: Ihre Vermögenswerte bestehen aus Gebäuden, die sich nicht jederzeit und zu jedem Preis verkaufen lassen.

Ein Milliardenfonds gerät unter Liquiditätsdruck

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS greift beim offenen Immobilienfonds grundbesitz europa zu einer außergewöhnlichen Maßnahme. Seit dem 27. Oktober 2026 ist die Rücknahme der Fondsanteile vorübergehend beschränkt.

Ab morgen werden fällige Rücknahmeaufträge zunächst nur noch zu zehn Prozent bedient. Für die heute fälligen Aufträge gilt eine Ausnahme: Sie werden nach Angaben der Gesellschaft noch vollständig ausgeführt.

Der nicht ausgeführte Teil eines Auftrags verfällt. Die entsprechenden Fondsanteile bleiben im Depot und werden nicht automatisch zu einem späteren Zeitpunkt zurückgenommen.

Die Regelung darf längstens zwölf Monate bestehen bleiben, kann aber vorzeitig aufgehoben oder hinsichtlich der Auszahlungsquote angepasst werden.

Der Fonds zählt zu den großen offenen Immobilienfonds in Deutschland. Zum 26. Oktober verwaltete er laut DWS ein Vermögen von rund 4,08 Milliarden Euro. Die Fondsgesellschaft begründet die Entscheidung mit der Notwendigkeit, weitere Liquidität durch geordnete Immobilienverkäufe zu beschaffen.

Das Portfoliomanagement will Gebäude verkaufen, bestehende Kredite zurückführen und damit die finanzielle Handlungsfähigkeit des Fonds verbessern. Ob die geplanten Verkäufe zu den gewünschten Bedingungen gelingen, ist allerdings noch nicht absehbar.

Das Problem liegt in der Natur der Anlage

Offene Immobilienfonds ermöglichen es Anlegern, sich bereits mit vergleichsweise kleinen Beträgen an einem Portfolio aus Gebäuden zu beteiligen.

Der grundbesitz europa investiert schwerpunktmäßig in europäische Immobilien und verfolgt dabei eine Streuung nach Standorten, Größen, Nutzungsarten und Mietern. Die wirtschaftlichen Erträge entstehen vor allem aus Mieteinnahmen und möglichen Wertsteigerungen der Objekte.

Diese Anlageform verbindet jedoch zwei unterschiedliche Eigenschaften.

Einerseits werden Immobilien über lange Zeiträume gehalten. Ihr Verkauf erfordert Verhandlungen, Bewertungen, die Prüfung von Verträgen und die Suche nach geeigneten Käufern.

Andererseits können Anleger ihre Fondsanteile nach Ablauf bestimmter Halte- und Kündigungsfristen zurückgeben. Damit entsteht ein strukturelles Liquiditätsrisiko.

Solange neue Anleger Kapital einzahlen, bestehende Investoren nur in begrenztem Umfang Geld abziehen und ausreichend Liquiditätsreserven vorhanden sind, lässt sich dieses Spannungsverhältnis häufig beherrschen.

Problematisch wird es, wenn viele Anleger gleichzeitig aussteigen wollen. Dann muss der Fonds möglicherweise Immobilien veräußern, obwohl die Marktbedingungen für Verkäufe ungünstig sind.

Die DWS will mit der Rücknahmebeschränkung gerade verhindern, dass solche Transaktionen unter zusätzlichem Zeitdruck stattfinden.

Warum die Zinswende Immobilienfonds besonders trifft

Die Schwierigkeiten sind nicht allein auf die Entwicklung eines einzelnen Fonds zurückzuführen.

Mit den erheblichen Zinssteigerungen seit 2022 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Immobilieninvestitionen grundlegend verändert.

Während der Niedrigzinsphase konnten Immobilienkäufer vergleichsweise günstig Fremdkapital aufnehmen. Gleichzeitig waren viele klassische Zinsanlagen wenig attraktiv, sodass Investoren verstärkt nach Immobilien mit laufenden Mieterträgen suchten.

Höhere Zinsen verändern beide Seiten dieser Rechnung.

Die Finanzierung von Immobilien wird teurer. Zugleich verlangen Investoren vielfach höhere Renditen, weil sich auch mit Anleihen und anderen Finanzanlagen wieder laufende Erträge erzielen lassen. Damit geraten Immobilienpreise unter Anpassungsdruck. Besonders deutlich kann dies bei Objekten werden, deren Mieterträge nicht im gleichen Umfang steigen wie die Finanzierungskosten und Renditeanforderungen.

Hinzu kommt, dass sich die Nachfrage nach einzelnen Immobiliennutzungen verändert. Bei Bürogebäuden beeinflussen beispielsweise neue Arbeitsmodelle die Anforderungen an Flächen, Standorte und Ausstattung. Im Einzelhandel spielen veränderte Konsumgewohnheiten und die Entwicklung des Onlinehandels eine Rolle.

Allerdings entwickeln sich Immobilienmärkte keineswegs einheitlich. Gut vermietete Objekte in attraktiven Lagen können weiterhin stabile Erträge erzielen, während andere Gebäude erheblichen Anpassungsbedarf aufweisen.

Für einen Immobilienfonds kommt es deshalb wesentlich auf die Zusammensetzung und Qualität seines Portfolios an.

Bewertungsverluste und Mittelabflüsse verstärken den Druck

Der grundbesitz europa hat die schwierige Marktentwicklung bereits deutlich zu spüren bekommen. Nach Angaben der DWS verlor die Anteilklasse RC bis zum 26. Oktober 2026 seit Jahresbeginn 10,69 Prozent an Wert.

Auf Sicht von drei Jahren beträgt das Minus 14,54 Prozent.

Sinkende Anteilwerte können Anleger verunsichern und zusätzliche Rückgabewünsche auslösen.

Wollen viele Investoren gleichzeitig ihre Anteile zurückgeben, muss der Fonds entsprechende Liquidität bereitstellen. Sind die verfügbaren Mittel dafür nicht ausreichend, können Immobilienverkäufe notwendig werden. Diese Verkäufe wiederum können auf einen Markt treffen, in dem Kaufinteressenten aufgrund hoher Finanzierungskosten zurückhaltender agieren. Dadurch entsteht die Gefahr, dass Gebäude nur mit Abschlägen gegenüber bisherigen Bewertungen veräußert werden können.

Solche Transaktionen können neue Maßstäbe für die Bewertung vergleichbarer Objekte setzen und damit weitere Anpassungen erforderlich machen.

Das bedeutet nicht, dass jeder Verkauf zwangsläufig einen Verlust verursacht. Auch in einem schwierigen Marktumfeld sind erfolgreiche Immobilientransaktionen möglich.

Entscheidend ist jedoch, ob der erzielbare Verkaufspreis mit dem bisherigen Wertansatz und den finanziellen Anforderungen des Fonds vereinbar ist.

Warum der Börsenkurs weit unter dem Immobilienwert liegen kann

Besonders auffällig ist beim grundbesitz europa der Unterschied zwischen dem offiziell ausgewiesenen Rücknahmepreis und dem Preis, den Anleger beim Verkauf über die Börse erzielen können.

Zum 26. Oktober bezifferte die DWS den offiziellen Rücknahmepreis der Anteilklasse RC auf 32,16 Euro.