Florida zeigt: Klimarisiko drückt Immobilienpreise

Strandnähe, Meerblick und ganzjährig mildes Klima gehören zu den wichtigsten Verkaufsargumenten für Immobilien in Florida. Doch dieselbe geografische Lage kann erhebliche finanzielle Risiken mit sich bringen. Nach dem jüngsten Hurrikan stehen erneut Milliardenschäden im Raum. Eine aktuelle Untersuchung der amerikanischen Notenbank zeigt nun, wie stark die langfristig erwarteten Naturgefahren bereits in den Immobilienpreisen berücksichtigt werden – und warum die Höhe der Versicherungsprämie dabei überraschenderweise nicht der wichtigste Faktor ist.
Ein Hurrikan trifft einen der wichtigsten Immobilienmärkte der USA
Als Hurrikan Isaias am 9. Oktober 2026 nahe Destin an der Nordwestküste Floridas auf Land traf, erreichten seine anhaltenden Windgeschwindigkeiten rund 165 Kilometer pro Stunde. Der Wirbelsturm der Kategorie 2 beschädigte Gebäude, zerstörte Stromleitungen und löste erhebliche Überschwemmungen aus.
Für die betroffenen Eigentümer begann damit nicht nur die Reparatur beschädigter Häuser. Sie müssen auch klären, welche Kosten ihre Versicherungen übernehmen und welchen Teil sie selbst tragen müssen.
Der Versicherungsdatenspezialist Verisk beziffert die erwarteten versicherten Sachschäden auf eine bis zwei Milliarden Dollar. Das Analyseunternehmen Cotality geht sogar von zwei bis drei Milliarden Dollar aus. Beide Schätzungen sind vorläufig und erfassen nicht sämtliche wirtschaftlichen Verluste.
Die Folgen reichen über unmittelbar beschädigte Gebäude hinaus. Denn Florida gehört zu den bedeutendsten Immobilienmärkten der Vereinigten Staaten. Küstenlagen sind begehrt, die Immobilienwerte teilweise hoch. Gleichzeitig sind viele Standorte regelmäßig Wirbelstürmen, Starkregen und Sturmfluten ausgesetzt.
Für Eigentümer und Investoren entsteht daraus ein grundlegender Widerspruch: Ausgerechnet jene geografischen Eigenschaften, die eine Immobilie besonders attraktiv machen, können ihren langfristigen Erhalt verteuern.
465.000 Hausverkäufe liefern neue Erkenntnisse
Wie sich Naturgefahren auf Immobilienpreise auswirken, haben drei Forscher in einer im September 2026 veröffentlichten Studie untersucht. Erik Heitfield, Mallick Hossain und Katie Merritt werteten für die Forschungsreihe der amerikanischen Notenbank rund 465.000 Hausverkäufe in Florida aus.
Die Transaktionen stammen aus den Jahren 2012 bis 2024. Untersucht wurden kreditfinanzierte Einfamilienhäuser. Die Forscher verknüpften tatsächliche Verkaufspreise mit Gebäudedaten, Versicherungsinformationen und modellierten Wetterrisiken.
Dabei berücksichtigten sie unter anderem Lage, Größe, bauliche Eigenschaften und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Mithilfe statistischer Verfahren und maschinellen Lernens versuchten sie, den Zusammenhang zwischen Naturgefahren und Immobilienpreisen von anderen wertbestimmenden Faktoren zu trennen.
Die zentrale Erkenntnis: Immobilien mit höheren erwarteten wetterbedingten Schäden werden bei ansonsten vergleichbaren Eigenschaften im Durchschnitt zu niedrigeren Preisen verkauft.
Die Käufer reagieren demnach nicht ausschließlich auf tatsächlich eingetretene Katastrophen. Sie berücksichtigen offenbar bereits die Wahrscheinlichkeit künftiger Schäden. Besonders auffällig ist dabei, dass die Forscher einen stärkeren Zusammenhang zwischen dem erwarteten Schadensrisiko und dem Immobilienpreis fanden als zwischen der aktuellen Versicherungsprämie und dem Preis.
Zehn Prozent mehr Risiko – rund ein halbes Prozent weniger Wert
Um die Größenordnung einzuordnen, berechneten die Forscher, wie sich unterschiedliche Risikofaktoren bei ansonsten vergleichbaren Immobilien auf die Verkaufspreise auswirken.
Nach ihrem umfassenden statistischen Modell geht ein um zehn Prozent höherer erwarteter jährlicher Wetterschaden mit einem um ungefähr 0,5 Prozent niedrigeren Immobilienpreis einher.
Für ein Haus im Wert von 300.000 Dollar entspräche das rechnerisch etwa 1.500 Dollar. Steigt dagegen die Versicherungsprämie um zehn Prozent, fällt der statistisch ermittelte Preiseffekt wesentlich geringer aus: ungefähr 0,16 Prozent.
Bei einem Immobilienwert von 300.000 Dollar wären das etwa 480 Dollar.
Die Zahlen sind keine Vorhersage für jedes einzelne Haus. Sie beschreiben durchschnittliche statistische Zusammenhänge innerhalb der untersuchten Verkäufe. Außerdem handelt es sich nicht um den isoliert nachgewiesenen ursächlichen Effekt einer Preis- oder Risikoänderung.
Dennoch ist der Unterschied aufschlussreich. Wer eine Immobilie erwirbt, beurteilt ihren Wert offenbar nicht allein danach, wie hoch die nächste Versicherungsrechnung ausfällt. Auch die Erwartung künftiger Schäden spielt eine wesentliche Rolle.
Eine mögliche Erklärung der Forscher lautet, dass Käufer Versicherungsprämien als veränderliche Kosten betrachten. Sie können durch Anbieterwechsel, neue Regulierung oder Veränderungen am Versicherungsmarkt sinken oder steigen.
Das physische Risiko eines bestimmten Standorts lässt sich dagegen nicht ohne Weiteres verändern.
Warum ein Hurrikan nicht zwangsläufig einen Preissturz auslöst
Ob eine Immobilie erst vor Kurzem im Einflussbereich eines Hurrikans lag, hatte in den untersuchten Daten nur einen vergleichsweise geringen zusätzlichen Zusammenhang mit ihrem Verkaufspreis.
Das klingt zunächst überraschend. Schließlich sind Bilder zerstörter Häuser, überfluteter Straßen und beschädigter Küstenanlagen geeignet, die Attraktivität einer Region erheblich zu beeinträchtigen.
Die Forscher erklären den Befund damit, dass Hurrikane in Florida kein unbekanntes Risiko darstellen. Käufer und Verkäufer kennen die Gefährdung vieler Regionen bereits. Entsprechend kann das Risiko schon vor dem nächsten Sturm im Immobilienpreis berücksichtigt sein.
Das bedeutet allerdings nicht, dass ein beschädigtes Haus keinen Wertverlust erleidet. Die Untersuchung betrachtet langfristige statistische Zusammenhänge, nicht den individuellen Reparaturbedarf eines unmittelbar betroffenen Gebäudes.
Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, dass Hurrikan Isaias keine Auswirkungen auf die Immobilienpreise der betroffenen Gemeinden haben wird. Dafür liegen wenige Tage nach dem Ereignis noch keine belastbaren Transaktionsdaten vor.
Der Unterschied zwischen einem dauerhaft gefährdeten Standort und einem tatsächlich beschädigten Gebäude bleibt entscheidend.
Der Wert des Meerblicks kann das Risiko überlagern
Die Bewertung von Küstenimmobilien ist besonders kompliziert, weil Attraktivität und Gefährdung häufig eng miteinander verbunden sind. Ein Haus unmittelbar am Meer kann einem höheren Sturmflutrisiko ausgesetzt sein als eine vergleichbare Immobilie im Landesinneren. Gleichzeitig kann es aufgrund seiner Aussicht, Strandnähe und begrenzten Verfügbarkeit erheblich teurer sein.
Hohe Preise in gefährdeten Küstenlagen widerlegen deshalb nicht den Einfluss von Naturgefahren auf Immobilienwerte. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie viel dieselbe Immobilie ohne das entsprechende Risiko wert wäre.
Die Fed-Forscher versuchten diesen Unterschied herauszuarbeiten, indem sie Lagevorteile und Gebäudeeigenschaften in ihren Modellen berücksichtigten. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass wetterbedingte Risiken auch dort preiswirksam sind, wo andere Eigenschaften erhebliche Aufschläge rechtfertigen.
Für Immobilieninvestoren ergibt sich daraus eine wichtige Unterscheidung: Ein hoher Marktpreis ist nicht gleichbedeutend mit einem geringen wirtschaftlichen Risiko. Eine begehrte Lage kann einen hohen Kaufpreis ermöglichen, obwohl spätere Instandhaltungs-, Schutz- und Versicherungskosten ebenfalls überdurchschnittlich ausfallen.
Die Versicherung wird zur Voraussetzung für den Immobilienkredit
Eine zusätzliche Bedeutung erhält das Katastrophenrisiko durch die Finanzierung von Immobilien.
In den Vereinigten Staaten verlangen Kreditgeber bei hypothekarisch finanzierten Wohnhäusern in der Regel eine ausreichende Gebäudeversicherung. Sie dient auch dem Schutz der Immobilie als Kreditsicherheit.
Bei bestimmten hochwassergefährdeten Standorten können darüber hinaus besondere Anforderungen an eine Überschwemmungsversicherung bestehen. Damit beeinflusst die Verfügbarkeit von Versicherungsschutz nicht nur die laufenden Kosten eines Hauses, sondern unter Umständen auch seine Finanzierbarkeit.
Kann ein Eigentümer keine geeignete Police abschließen, kann dies eine Kreditfinanzierung erheblich erschweren. Für potenzielle Käufer verringert sich damit die Auswahl geeigneter Finanzierungsmodelle.
Gleichzeitig gilt eine wichtige Einschränkung: Nicht jede teuer versicherte Immobilie verliert automatisch stark an Marktwert. Wie die Fed-Studie zeigt, ist der statistische Zusammenhang zwischen Versicherungsprämien und Verkaufspreisen deutlich schwächer als der zwischen modellierten Naturgefahren und Immobilienwerten.
Versicherungskosten bleiben dennoch ein Faktor bei der Kalkulation einer Immobilieninvestition. Sie beeinflussen die laufende Belastung und damit die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Eigentums.
Wenn die Gebäudeversicherung das Wasser nicht bezahlt
Bei Hurrikanschäden besteht zudem ein Problem, das gerade ausländische Immobilienkäufer leicht unterschätzen können. Windschäden und Überschwemmungsschäden werden in den USA versicherungsrechtlich häufig unterschiedlich behandelt.
Eine gewöhnliche Wohngebäudeversicherung deckt Sturm- und Windschäden grundsätzlich nach Maßgabe ihrer Vertragsbedingungen ab. Schäden durch Überschwemmungen gehören dagegen üblicherweise nicht dazu.
Für sie wird häufig eine gesonderte Hochwasserversicherung benötigt, beispielsweise über das staatlich organisierte National Flood Insurance Program oder einen privaten Versicherer. Welche Versicherung bei einem Hurrikan zahlt, kann deshalb davon abhängen, ob ein Schaden durch Wind, eindringenden Regen oder von außen ansteigendes Wasser verursacht wurde.
Hinzu kommen besondere Selbstbehalte für Hurrikanschäden. Bei entsprechenden Wohngebäudeversicherungen in Florida können diese beispielsweise zwei oder fünf Prozent der versicherten Gebäudesumme betragen. Ein Selbstbehalt von fünf Prozent bei einer Versicherungssumme von 400.000 Dollar entspricht 20.000 Dollar. Diese Summe muss der Eigentümer im entsprechenden Schadenfall zunächst selbst tragen.
Für Investoren ist daher nicht allein die jährliche Versicherungsprämie entscheidend, sondern auch die Frage, welche finanziellen Risiken trotz bestehender Police verbleiben.
Floridas Versicherungsmarkt zeigt erste Entspannung
Immerhin gibt es für Eigentümer auch positive Entwicklungen.
Nach mehreren Jahren mit stark steigenden Versicherungskosten hat sich die Situation auf Teilen des floridianischen Marktes zuletzt verbessert.
Die Versicherungsaufsicht des Bundesstaates teilte im September 2026 mit, dass seit Anfang 2024 insgesamt 48 Gesellschaften Anträge auf Beitragssenkungen eingereicht hätten. Weitere 53 Unternehmen beantragten unveränderte Beiträge.
Für mehr als 62.000 bestehende Versicherungsverträge genehmigte die Behörde zuletzt konkrete Beitragssenkungen. Auch die internationale Rückversicherungsbranche verfügt derzeit über umfangreiche finanzielle Kapazitäten. Das hat den Wettbewerb verstärkt und die Preise für den Versicherungsschutz gegen große Naturkatastrophen teilweise sinken lassen.
Für Immobilieneigentümer könnte sich daraus mittelfristig eine Entlastung ergeben.
Die Entwicklung beseitigt jedoch nicht die Gefährdung der Grundstücke und Gebäude. Günstigere Versicherungen verändern zunächst die Kosten der finanziellen Absicherung. Ob eine Immobilie in einer gefährdeten Lage langfristig an Wert gewinnt oder verliert, hängt zusätzlich von ihrer tatsächlichen Widerstandsfähigkeit, der Standortentwicklung und den Erwartungen potenzieller Käufer ab.
Was Käufer und Investoren daraus lernen können
Die Ergebnisse der Fed-Studie sprechen dafür, Immobilienrisiken differenzierter zu bewerten, als es allein anhand der Versicherungskosten möglich wäre.
Für eine sorgfältige Kaufentscheidung sind mehrere Ebenen relevant: die konkrete Lage des Grundstücks, das zu erwartende Ausmaß möglicher Naturgefahren, die bauliche Qualität, der bestehende Versicherungsschutz und die finanziellen Folgen eines größeren Schadenereignisses.
Ebenso wichtig ist die Frage, ob sich Risiken durch bauliche Maßnahmen verringern lassen. Dazu gehören beispielsweise widerstandsfähige Dachkonstruktionen, geeignete Fenster und Türen oder eine Bauweise, die bei Überschwemmungen Schäden begrenzt. Solche Maßnahmen können die Schadensanfälligkeit reduzieren, ersetzen aber keine Bewertung der standortspezifischen Risiken.
Für internationale Käufer kommt hinzu, dass sich die amerikanischen Versicherungs- und Finanzierungsbedingungen erheblich von denen anderer Länder unterscheiden können.
Ein vermeintlich günstiger Kaufpreis verliert an Attraktivität, wenn außergewöhnlich hohe laufende Kosten, erhebliche Selbstbehalte oder aufwendige Schutzmaßnahmen hinzukommen.
Umgekehrt kann eine gut geschützte Immobilie in einer attraktiven Region trotz bekannter Naturgefahren eine langfristig tragfähige Investition darstellen.
Naturgefahren gehören inzwischen zur Immobilienbewertung
Die Untersuchung der amerikanischen Notenbank zeichnet kein Bild eines Immobilienmarktes, der die Risiken von Hurrikanen grundsätzlich verdrängt. Vielmehr deutet sie darauf hin, dass Käufer in Florida durchaus zwischen begehrten Standortvorteilen und langfristigen Naturgefahren unterscheiden.
Die statistischen Zusammenhänge lassen sich allerdings nicht ohne Weiteres auf andere Regionen oder Immobilienarten übertragen. Die Untersuchung erfasst kreditfinanzierte Einfamilienhäuser und konzentriert sich auf wetterbedingte Risiken außerhalb des Hochwassers. Zudem ist Florida ein Markt, in dem Hurrikane seit Langem zum wirtschaftlichen Alltag gehören.
Für Gebiete, in denen bestimmte Naturgefahren bislang seltener auftreten oder weniger bekannt sind, könnten sich andere Ergebnisse zeigen. Der jüngste Hurrikan macht die wirtschaftliche Bedeutung dieser Fragestellung erneut sichtbar.
Ein Gebäude ist nicht allein deshalb eine sichere Sachwertanlage, weil es aus Beton, Stein und Stahl besteht. Sein Marktwert hängt auch davon ab, welche Risiken mit seinem Standort verbunden sind und welche Kosten Eigentümer künftig tragen müssen.
Die eigentliche Veränderung auf den Immobilienmärkten besteht deshalb nicht darin, dass Naturgefahren plötzlich einen Preis bekommen. Die Forschung legt vielmehr nahe, dass dieser Preis bereits heute Teil zahlreicher Kaufentscheidungen ist.
Stefanie S. Klief