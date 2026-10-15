Florida zeigt: Klimarisiko drückt Immobilienpreise

Strandnähe, Meerblick und ganzjährig mildes Klima gehören zu den wichtigsten Verkaufsargumenten für Immobilien in Florida. Doch dieselbe geografische Lage kann erhebliche finanzielle Risiken mit sich bringen. Nach dem jüngsten Hurrikan stehen erneut Milliardenschäden im Raum. Eine aktuelle Untersuchung der amerikanischen Notenbank zeigt nun, wie stark die langfristig erwarteten Naturgefahren bereits in den Immobilienpreisen berücksichtigt werden – und warum die Höhe der Versicherungsprämie dabei überraschenderweise nicht der wichtigste Faktor ist.

Ein Hurrikan trifft einen der wichtigsten Immobilienmärkte der USA

Als Hurrikan Isaias am 9. Oktober 2026 nahe Destin an der Nordwestküste Floridas auf Land traf, erreichten seine anhaltenden Windgeschwindigkeiten rund 165 Kilometer pro Stunde. Der Wirbelsturm der Kategorie 2 beschädigte Gebäude, zerstörte Stromleitungen und löste erhebliche Überschwemmungen aus.

Für die betroffenen Eigentümer begann damit nicht nur die Reparatur beschädigter Häuser. Sie müssen auch klären, welche Kosten ihre Versicherungen übernehmen und welchen Teil sie selbst tragen müssen.

Der Versicherungsdatenspezialist Verisk beziffert die erwarteten versicherten Sachschäden auf eine bis zwei Milliarden Dollar. Das Analyseunternehmen Cotality geht sogar von zwei bis drei Milliarden Dollar aus. Beide Schätzungen sind vorläufig und erfassen nicht sämtliche wirtschaftlichen Verluste.

Die Folgen reichen über unmittelbar beschädigte Gebäude hinaus. Denn Florida gehört zu den bedeutendsten Immobilienmärkten der Vereinigten Staaten. Küstenlagen sind begehrt, die Immobilienwerte teilweise hoch. Gleichzeitig sind viele Standorte regelmäßig Wirbelstürmen, Starkregen und Sturmfluten ausgesetzt.

Für Eigentümer und Investoren entsteht daraus ein grundlegender Widerspruch: Ausgerechnet jene geografischen Eigenschaften, die eine Immobilie besonders attraktiv machen, können ihren langfristigen Erhalt verteuern.

465.000 Hausverkäufe liefern neue Erkenntnisse

Wie sich Naturgefahren auf Immobilienpreise auswirken, haben drei Forscher in einer im September 2026 veröffentlichten Studie untersucht. Erik Heitfield, Mallick Hossain und Katie Merritt werteten für die Forschungsreihe der amerikanischen Notenbank rund 465.000 Hausverkäufe in Florida aus.

Die Transaktionen stammen aus den Jahren 2012 bis 2024. Untersucht wurden kreditfinanzierte Einfamilienhäuser. Die Forscher verknüpften tatsächliche Verkaufspreise mit Gebäudedaten, Versicherungsinformationen und modellierten Wetterrisiken.

Dabei berücksichtigten sie unter anderem Lage, Größe, bauliche Eigenschaften und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Mithilfe statistischer Verfahren und maschinellen Lernens versuchten sie, den Zusammenhang zwischen Naturgefahren und Immobilienpreisen von anderen wertbestimmenden Faktoren zu trennen.

Die zentrale Erkenntnis: Immobilien mit höheren erwarteten wetterbedingten Schäden werden bei ansonsten vergleichbaren Eigenschaften im Durchschnitt zu niedrigeren Preisen verkauft.

Die Käufer reagieren demnach nicht ausschließlich auf tatsächlich eingetretene Katastrophen. Sie berücksichtigen offenbar bereits die Wahrscheinlichkeit künftiger Schäden. Besonders auffällig ist dabei, dass die Forscher einen stärkeren Zusammenhang zwischen dem erwarteten Schadensrisiko und dem Immobilienpreis fanden als zwischen der aktuellen Versicherungsprämie und dem Preis.

Zehn Prozent mehr Risiko – rund ein halbes Prozent weniger Wert

Um die Größenordnung einzuordnen, berechneten die Forscher, wie sich unterschiedliche Risikofaktoren bei ansonsten vergleichbaren Immobilien auf die Verkaufspreise auswirken.

Nach ihrem umfassenden statistischen Modell geht ein um zehn Prozent höherer erwarteter jährlicher Wetterschaden mit einem um ungefähr 0,5 Prozent niedrigeren Immobilienpreis einher.

Für ein Haus im Wert von 300.000 Dollar entspräche das rechnerisch etwa 1.500 Dollar. Steigt dagegen die Versicherungsprämie um zehn Prozent, fällt der statistisch ermittelte Preiseffekt wesentlich geringer aus: ungefähr 0,16 Prozent.

Bei einem Immobilienwert von 300.000 Dollar wären das etwa 480 Dollar.

Die Zahlen sind keine Vorhersage für jedes einzelne Haus. Sie beschreiben durchschnittliche statistische Zusammenhänge innerhalb der untersuchten Verkäufe. Außerdem handelt es sich nicht um den isoliert nachgewiesenen ursächlichen Effekt einer Preis- oder Risikoänderung.

Dennoch ist der Unterschied aufschlussreich. Wer eine Immobilie erwirbt, beurteilt ihren Wert offenbar nicht allein danach, wie hoch die nächste Versicherungsrechnung ausfällt. Auch die Erwartung künftiger Schäden spielt eine wesentliche Rolle.

Eine mögliche Erklärung der Forscher lautet, dass Käufer Versicherungsprämien als veränderliche Kosten betrachten. Sie können durch Anbieterwechsel, neue Regulierung oder Veränderungen am Versicherungsmarkt sinken oder steigen.

Das physische Risiko eines bestimmten Standorts lässt sich dagegen nicht ohne Weiteres verändern.

Warum ein Hurrikan nicht zwangsläufig einen Preissturz auslöst

Ob eine Immobilie erst vor Kurzem im Einflussbereich eines Hurrikans lag, hatte in den untersuchten Daten nur einen vergleichsweise geringen zusätzlichen Zusammenhang mit ihrem Verkaufspreis.

Das klingt zunächst überraschend. Schließlich sind Bilder zerstörter Häuser, überfluteter Straßen und beschädigter Küstenanlagen geeignet, die Attraktivität einer Region erheblich zu beeinträchtigen.

Die Forscher erklären den Befund damit, dass Hurrikane in Florida kein unbekanntes Risiko darstellen. Käufer und Verkäufer kennen die Gefährdung vieler Regionen bereits. Entsprechend kann das Risiko schon vor dem nächsten Sturm im Immobilienpreis berücksichtigt sein.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ein beschädigtes Haus keinen Wertverlust erleidet. Die Untersuchung betrachtet langfristige statistische Zusammenhänge, nicht den individuellen Reparaturbedarf eines unmittelbar betroffenen Gebäudes.

Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, dass Hurrikan Isaias keine Auswirkungen auf die Immobilienpreise der betroffenen Gemeinden haben wird. Dafür liegen wenige Tage nach dem Ereignis noch keine belastbaren Transaktionsdaten vor.

Der Unterschied zwischen einem dauerhaft gefährdeten Standort und einem tatsächlich beschädigten Gebäude bleibt entscheidend.

Der Wert des Meerblicks kann das Risiko überlagern

Die Bewertung von Küstenimmobilien ist besonders kompliziert, weil Attraktivität und Gefährdung häufig eng miteinander verbunden sind. Ein Haus unmittelbar am Meer kann einem höheren Sturmflutrisiko ausgesetzt sein als eine vergleichbare Immobilie im Landesinneren. Gleichzeitig kann es aufgrund seiner Aussicht, Strandnähe und begrenzten Verfügbarkeit erheblich teurer sein.

Hohe Preise in gefährdeten Küstenlagen widerlegen deshalb nicht den Einfluss von Naturgefahren auf Immobilienwerte. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie viel dieselbe Immobilie ohne das entsprechende Risiko wert wäre.

Die Fed-Forscher versuchten diesen Unterschied herauszuarbeiten, indem sie Lagevorteile und Gebäudeeigenschaften in ihren Modellen berücksichtigten. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass wetterbedingte Risiken auch dort preiswirksam sind, wo andere Eigenschaften erhebliche Aufschläge rechtfertigen.

Für Immobilieninvestoren ergibt sich daraus eine wichtige Unterscheidung: Ein hoher Marktpreis ist nicht gleichbedeutend mit einem geringen wirtschaftlichen Risiko. Eine begehrte Lage kann einen hohen Kaufpreis ermöglichen, obwohl spätere Instandhaltungs-, Schutz- und Versicherungskosten ebenfalls überdurchschnittlich ausfallen.