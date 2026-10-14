Gebäudetyp E: Günstiger bauen, teurer bezahlen?

Deutschland will einfacher bauen, um wieder mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Doch das geplante Gebäudetyp-E-Gesetz kommt nicht voran. Dabei zeigen erste Pilotprojekte, dass sich Baukosten durch vereinfachte Konzepte tatsächlich senken lassen. Für Bauherren und Immobilienkäufer stellt sich allerdings eine weitergehende Frage: Wann ist weniger Baustandard wirtschaftlich sinnvoll – und wann wird aus einer kurzfristigen Ersparnis ein langfristiger Nachteil?

Der Gebäudetyp E sollte eines der Instrumente werden, mit denen die Bundesregierung den Wohnungsbau beschleunigt und günstiger macht. Statt jedes Wohngebäude nach hohen technischen und vertraglichen Standards zu errichten, sollen Bauherren künftig einfacher auf bestimmte Ausstattungsmerkmale und Konstruktionen verzichten können, sofern gesetzliche Anforderungen eingehalten werden.

Doch das entsprechende Gesetz lässt weiter auf sich warten. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hatte Anfang Juli angekündigt, den bereits fertiggestellten Entwurf noch im selben Monat öffentlich vorzustellen. Drei Monate später befindet er sich weiterhin in der regierungsinternen Abstimmung. Nach Angaben des Justizministeriums bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Erleichterungen konkret ausgestaltet werden sollen.

Im Kern geht es um eine weitreichende Frage des Bauvertragsrechts: Soll das vereinfachte Bauen künftig stärker zur Regel werden, oder bleibt es eine ausdrücklich zu vereinbarende Alternative zu den bisherigen Standards?

Für Bauunternehmen, Projektentwickler und private Bauherren ist diese Unterscheidung wesentlich. Sie entscheidet darüber mit, welche Anforderungen grundsätzlich geschuldet werden, welche Abweichungen ausdrücklich vereinbart werden müssen und wann eine Bauleistung als mangelhaft gilt.

Warum Deutschland beim Bauen immer teurer wird

Die Diskussion fällt in eine Phase erneut stark steigender Baupreise. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verteuerte sich der Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im August 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,5 Prozent. Rohbauarbeiten kosteten 5,4 Prozent mehr, Ausbauarbeiten verteuerten sich um 5,7 Prozent.

Besonders deutlich stiegen die Preise bei Dachdeckungsarbeiten sowie Zimmer- und Holzbauarbeiten. Auch technische Gebäudeausrüstung, Elektroinstallationen und Heizungsanlagen wurden teurer.

Ein erheblicher Teil dieser Kostenentwicklung hängt mit Materialpreisen, Arbeitskosten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Nicht jede Verteuerung lässt sich deshalb durch eine Änderung technischer Baustandards vermeiden.

Trotzdem setzt die Bundesregierung genau dort an. Ihre Überlegung: Beim Wohnungsbau werden häufig Leistungen erbracht, die zwar einem etablierten technischen Standard entsprechen, für die sichere und zweckmäßige Nutzung eines Gebäudes aber nicht in jedem Fall erforderlich sind.

Beispiele sind zusätzliche Steckdosen, aufwendige technische Anlagen oder bestimmte Komfortausstattungen. Auch bei Konstruktionen und Materialien könnten einfachere Lösungen ausreichen, ohne Sicherheit und grundlegende Gebrauchstauglichkeit zu beeinträchtigen.

Der Gebäudetyp E steht dabei nicht für eine neue, einheitlich definierte Gebäudeklasse. Das E bezeichnet vielmehr einfaches beziehungsweise experimentelles Bauen. Welche Vereinfachungen sinnvoll sind, soll sich aus dem jeweiligen Bauvorhaben ergeben.

Das eigentliche Problem liegt im Vertragsrecht

Bereits heute dürfen Bauherren unter bestimmten Voraussetzungen von technischen Standards abweichen. Allerdings können solche Vereinbarungen rechtlich aufwendig und haftungsträchtig sein. Hintergrund ist das Zusammenspiel zwischen den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem werkvertraglichen Mangelbegriff.

Nicht jede DIN-Norm ist automatisch gesetzlich verpflichtend. Technische Normen können jedoch als Maßstab dafür dienen, welche Qualität bei einer Bauleistung üblicherweise erwartet werden darf. Auch die Rechtsprechung misst den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Beurteilung von Baumängeln erhebliche Bedeutung bei.

Wird von solchen Regeln abgewichen, kann deshalb selbst dann ein rechtliches Problem entstehen, wenn das Gebäude praktisch funktioniert. Bauunternehmen müssen die Abweichung unter Umständen besonders vereinbaren und über mögliche Folgen aufklären.

Der Gebäudetyp-E-Vertrag soll diese Unsicherheit verringern. Nach den im November 2025 veröffentlichten Eckpunkten der Bundesregierung sollen die Vertragsparteien einfacher einen reduzierten Baustandard vereinbaren können. Dabei sollen die technischen Baubestimmungen der Länder eine zentrale Orientierung bieten. Wo sie keine Anforderungen enthalten, könnte ein einfacher Standard genügen.

Eine Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik soll dann nicht mehr automatisch einen Baumangel begründen.

An den öffentlich-rechtlichen Anforderungen, insbesondere an die Gebäudesicherheit, soll das Vorhaben nichts ändern. Brandschutz, Standsicherheit und andere verbindliche Vorgaben dürfen nicht allein wegen eines Gebäudetyp-E-Vertrags unterschritten werden.

Da der neue Gesetzentwurf noch nicht öffentlich vorliegt, ist allerdings offen, wie die Bundesregierung diese Grundsätze im Einzelnen umsetzen will.

15 Prozent weniger Bauwerkskosten im Pilotprojekt

Dass vereinfachtes Bauen erhebliche Einsparungen ermöglichen kann, zeigt ein bereits abgeschlossenes Projekt im bayerischen Ingolstadt.

Das dort errichtete Mehrfamilienhaus mit dem Namen »Haus fast ohne Heizung« gehört zu insgesamt 19 bayerischen Pilotvorhaben zum Gebäudetyp E. Nach Angaben des Bayerischen Bauministeriums lagen seine Bauwerkskosten bei 2.950 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und damit rund 15 Prozent unter denen vergleichbarer konventioneller Mehrfamilienhäuser.

Das Gebäude verfügt über 15 barrierefreie Wohnungen. Ein vereinfachtes Heizkonzept, wärmespeichernde Baustoffe und die weitgehende Nutzung passiver Wärmequellen sollen den technischen Aufwand reduzieren. Nur bei besonders niedrigen Temperaturen wird zusätzliche Heizenergie benötigt.

Auch auf eine Tiefgarage wurde verzichtet. Dadurch konnten weitere Bau- und Betriebskosten vermieden werden.

Das Projekt zeigt, dass wirtschaftliche Einsparungen nicht zwingend mit einer Verschlechterung der Wohnqualität verbunden sein müssen. Ein reduzierter technischer Aufwand kann sogar Vorteile bieten, wenn Anlagen einfacher zu bedienen und langfristig weniger wartungsintensiv sind.

Allerdings lassen sich die ausgewiesenen 15 Prozent nicht ohne Weiteres auf andere Bauvorhaben übertragen. Der Vergleich bezieht sich auf Bauwerkskosten eines konkreten Projekts. Grundstückskosten, Finanzierung, Erschließung und weitere Bestandteile der gesamten Investition werden dadurch nicht im gleichen Umfang reduziert.

Auch die Rahmenbedingungen sind besonders: Das Ingolstädter Projekt wurde öffentlich gefördert. Die dort möglichen Kaltmieten ab 6,60 Euro je Quadratmeter sind deshalb kein allgemeiner Beleg dafür, dass vereinfachtes Bauen allein entsprechend niedrige Marktmieten ermöglicht.

Warum aus 25 Prozent Einsparung nicht automatisch 25 Prozent günstigere Wohnungen werden

In früheren Regierungsunterlagen zum Gebäudetyp E wurde ein Einsparpotenzial von bis zu 25 Prozent der Herstellungskosten genannt. Diese Größenordnung beruht auf fachlichen Schätzungen und ist keine empirisch nachgewiesene allgemeine Einsparquote für den Wohnungsbau.

Vor allem darf sie nicht mit einer entsprechenden Senkung der späteren Immobilienpreise gleichgesetzt werden.

Der Kaufpreis einer Neubauwohnung setzt sich aus wesentlich mehr Bestandteilen zusammen als den reinen Bauwerkskosten. Hinzu kommen unter anderem der Grundstücksanteil, Planungskosten, Erschließung, Finanzierung, Vermarktung und die wirtschaftliche Kalkulation des Projektentwicklers.

Selbst wenn die Bauwerkskosten eines Projekts tatsächlich um 15 oder 25 Prozent sinken, fällt die Entlastung bezogen auf die gesamte Investition entsprechend geringer aus. Ob die Einsparung anschließend an Käufer oder Mieter weitergegeben wird, ist eine weitere Frage.

In einem angespannten Wohnungsmarkt orientieren sich Verkaufspreise und Mieten nicht ausschließlich an den Herstellungskosten. Auch Lage, Angebot, Nachfrage und die Zahlungsbereitschaft möglicher Nutzer beeinflussen die erzielbaren Preise.

Ein Bauträger, der günstiger baut, kann den Kostenvorteil daher teilweise für eine höhere Marge verwenden. Geringere Baukosten können allerdings auch Projekte überhaupt erst wirtschaftlich machen, die sich unter bisherigen Bedingungen nicht gerechnet hätten.