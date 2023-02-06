Der Immobilienmarkt bietet derzeit gute Chancen für Anleger

Inflation und Zinspolitik haben den Immobilienmarkt in den vergangenen Monaten durcheinandergewirbelt. Viele Anleger sind verunsichert, wohin die Reise gehen wird und ob es überhaupt sinnvoll ist, in Immobilien zu investieren. Immobilienexperte Timotheus Künzel sieht für Anleger trotz der Zinswende gute Chancen, Vermögen aufzubauen, obwohl die Preise leicht gesunken sind. »Die Immobilienpreise haben ein Stück weit nachgegeben. Auf der anderen Seite haben wir noch nie eine so hohe Nachfrage nach Mietraum erlebt; die ist nämlich nach dem letzten Quartalswechsel um knapp 48 Prozent gestiegen«, sagt er. Die Realmieten seien zudem schon um 3,4 Prozent gestiegen und würden in den nächsten Monaten und Jahren weiter steigen.

»Das ist das Ergebnis der aktuellen Inflationspolitik, zumindest ein Faktor für die Steigerung. Die Immobilienpreise haben leicht nachgegeben, aber die Pessimisten waren doch überrascht, wie wenig sie dann tatsächlich nachgegeben haben«, meint der Experte. »Wir haben einen historisch hohen Zinsschritt erlebt, eben eine Zinswende, aber die Preise sind relativ stabil geblieben.« Verglichen mit dem deutlich volatileren Kapitalmarkt sei der Immobilienmarkt viel robuster. Und die Preise würden wieder steigen: Eine Studie des Pestel-Instituts und des Bauforschungsinstituts ARGE kommt zu dem Ergebnis, dass 2023 ein Rekord-Wohnungsmangel droht. Es fehlen demnach über 700.000 Wohnungen. Aus Sicht der Anleger sei jetzt eine gute Gelegenheit zu investieren, weil Kaufpreise und Mieten steigen würden.

Wer in Immobilien investieren möchte, hat viele Möglichkeiten wie Mikroappartements für Pendler über Ferienimmobilien bis zu Mehrfamilienhäusern. Hier gilt es, für sich das Richtige zu finden. »Zuallererst sollte man sich die Frage stellen, ob man fachlich versiert genug ist, sich mit komplexeren Direkt-Investments heranzuwagen, wie zum Beispiel Gewerbeimmobilien, denn hier gibt es einige Besonderheiten, genau wie bei Ferienimmobilien.« Man sei nämlich immer darauf angewiesen, dass diese Immobilien auch ausgelastet sind, damit die Rendite stimmt. Für den Einstieg eigneten sich Wohnimmobilie wie eine Eigentumswohnung: »Das ist aus meiner Sicht die einfachste Form für ein Kapitalinvestment.« Allerdings berge eine vermietete Wohnimmobilie durchaus Aufwand. Der Eigentümer sei immer erster Ansprechpartner, wenn der Mieter etwas brauche, es gebe zudem ein Mietausfallrisiko. »Es ist ein Rattenschwanz. Es gibt aber auch extrem viele Chancen. Für mich ist das die beste Anlageklasse, vor allem in diesem Marktumfeld, um planbar Vermögen auszubauen«, meint Timotheus Künzel. Zudem gebe es steuerliche Vorteile. Wer den Aufwand scheue, könne auch Fullservice-Dienstleister engagieren, die den Mietausfall absichern und sich um die Kommunikation mit dem Mieter kümmern.