Iran-Krieg verteuert Hausbau: Materialpreise und Energie treiben Kosten spürbar nach oben

Der Krieg zwischen Israel und Iran wirkt sich zunehmend auf den deutschen Wohnungsbau aus. Nach Angaben aus der Bauwirtschaft sind die Kosten für den Bau von Eigenheimen bereits spürbar gestiegen. Branchenvertreter berichten von Preissteigerungen bei zentralen Materialien wie Stahl, Beton und Dämmstoffen sowie bei energieabhängigen Vorprodukten. Insgesamt liegen die Baukosten derzeit um etwa 3 bis 5 Prozent höher als vor Beginn des Konflikts.