Die Deutschen lieben ihr Grün – aber der klassische Garten wird seltener

Im größeren Bild verweist die Studie auf einen europaweiten Trend. Der Vorsprung des Hauses gegenüber der Wohnung ist in Europa seit 2010 deutlich geschrumpft. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnte die Wohnung in den 2030er Jahren zur dominierenden Wohnform werden. Deutschland ist bei diesem Wandel bereits weiter als viele andere Länder – und sucht deshalb früher als andere nach neuen Formen, sich Natur nach Hause zu holen.