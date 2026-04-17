Schluss mit dem Preisrutsch: Immobilienmarkt sendet erstes Aufwärtssignal

Die Daten bestätigen damit eine Verschiebung innerhalb des Marktes. Während die großen Städte in den vergangenen Jahren besonders stark von Preisrückgängen betroffen waren, rücken nun zunehmend Standorte mit guter Infrastruktur außerhalb der klassischen Metropolen in den Fokus. Hintergrund ist unter anderem das weiterhin hohe Preisniveau in den sogenannten Big 7, das für viele Käufer als Eintrittshürde wirkt. Gleichzeitig bleibt das Angebot knapp, da die Bautätigkeit deutlich hinter dem Bedarf zurückbleibt.