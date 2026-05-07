Immobilienbranche unter Druck: Vonovia verliert wieder an Börsenwert

Zusätzlichen Druck erzeugen die jüngsten Entwicklungen am Ölmarkt. Der Iran-Konflikt und die stark gestiegenen Energiepreise haben neue Inflationssorgen ausgelöst. Anleger befürchten deshalb, dass die Europäische Zentralbank mögliche Zinssenkungen langsamer angehen könnte als bislang erwartet. Für Immobilienwerte wie Vonovia wäre das ein Problem, da die Branche stark auf sinkende Finanzierungskosten gehofft hatte.