USA: Abgeordneter macht Vorstoß zum Goldstandard

Der Unmut gegenüber der US-Regierung und der Fed über die inflationsbedingte Geldentwertung wächst, deswegen hat der republikanische Kongressabgeordnete Alex Mooney den Gesetzesvorschlag eingebracht, den US-Dollar durch physisches Gold zu decken. Damit will er den massiven Kaufkraftverlust des Dollars deckeln. Seit dem Jahr 2000 hat der Dollar rund 30 Prozent eingebüßt, seit seiner Einführung 1913 sogar rund 97 Prozent. Die Entwertung verteile Vermögen um, begünstige Schuldner gegenüber Gläubigern, benachteilige Geldhalter gegenüber Besitzern hochrentabler Finanzaktiva und höhle die industrielle Basis Amerikas aus, begründet der Abgeordnete seinen Vorstoß in einem Bericht auf dem Onlineportal der »WirtschaftsWoche«. Mooneys Vorschlag sieht vor, den Dollar an einen festen Wechselkurs einer Feinunze Gold zu binden. Das sollte nicht nur für die Banknoten gelten, sondern auch für Sicht-, Spar- und Termineinlagen (Buchgeld) auf den Konten der Bürger bei den Banken, denn die Banknoten machen nur einen Teil der gesamten US-Geldmenge aus.