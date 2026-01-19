Gold erreicht neues Rekordhoch, Anleger flüchten in sichere Häfen

Die internationalen Finanzmärkte sind nach neuen Zolldrohungen aus den USA deutlich unter Druck geraten. Auslöser waren Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle auf Importe aus mehreren europäischen Staaten zu verhängen, falls es im Streit um Grönland zu keiner Einigung komme. Die Aussicht auf eine erneute Eskalation im transatlantischen Handel sorgte weltweit für eine ausgeprägte Risk-off-Stimmung.