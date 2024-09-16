Türkei ist der größte Goldkäufer der Welt

Laut der Organisation »World Gold Council« hat die Türkei im ersten Halbjahr knapp 45 Tonnen Gold gekauft. Damit ist das Land zum größten Goldkäufer der Welt geworden. Auch bei anderen Zentralbanken ist Gold derzeit sehr gefragt. Angesichts einer schwachen Landeswährung Lira und hoher Inflation suche die Türkei nach Sicherheit, lautet die Einschätzung von Experten. Außerdem versuchen Länder wie die eben Türkei, China oder Indien durch Goldreserven unabhängiger vom US-Dollar zu werden, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform der »tagesschau«. Für Staaten ist das Edelmetall insbesondere ein strategischer Vermögenswert.
Anleger erwarten, dass am Mittwoch auch die US-Notenbank FED eine Zinswende einläuten werde. Gold werfe keine Zinsen ab, sei aber im Vergleich zu fallenden Renditen von Staatsanleihen wieder interessant. Seit etwa einer Woche geht es mit dem Goldpreis zum Teil kräftig nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall fast vier Prozent an Wert gewonnen. Mit der Aussicht auf sinkende Zinsen hat auch der US-Dollar zuletzt an Wert verloren, was dem Goldpreis zusätzlichen Auftrieb verleiht, heißt es in dem Bericht.
MK