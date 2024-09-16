Türkei ist der größte Goldkäufer der Welt

Laut der Organisation »World Gold Council« hat die Türkei im ersten Halbjahr knapp 45 Tonnen Gold gekauft. Damit ist das Land zum größten Goldkäufer der Welt geworden. Auch bei anderen Zentralbanken ist Gold derzeit sehr gefragt. Angesichts einer schwachen Landeswährung Lira und hoher Inflation suche die Türkei nach Sicherheit, lautet die Einschätzung von Experten. Außerdem versuchen Länder wie die eben Türkei, China oder Indien durch Goldreserven unabhängiger vom US-Dollar zu werden, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform der »tagesschau«. Für Staaten ist das Edelmetall insbesondere ein strategischer Vermögenswert.