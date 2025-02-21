Trump und Musk zweifeln an Goldreserven von Fort Knox

Die letzte Bestandsaufnahme der Goldreserven im Armeestützpunkt im US-Bundesstaat Kentucky ist tatsächlich schon einige Zeit her. 1953 wurden ein paar Journalisten und Senatoren ins Lager eingeladen, um sich selbst von dem Gold zu überzeugen. In den 1970er und 1980er Jahren und 2017 fanden erneut Überprüfungen statt, allerdings immer unter der Kontrolle des Finanzministeriums und ohne umfassende Inventur. Das reichte vielen Verschwörungstheoretikern nicht. Für Donald Trump ist deshalb klar: Er oder Musk müssen Fort Knox selbst in den nächsten Tagen einen Besuch abstatten, »um sicherzustellen, dass das Gold noch da ist.« Außerdem kündigt er an: »Wenn das Gold nicht da ist, wären wir ziemlich verärgert.«