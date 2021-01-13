Trotz hoher Inflation – Gold in der Türkei stark gefragt

Obwohl die Türkei aufgrund der hohen Inflation mit einer schwachen Lira zu kämpfen haben, hat das Land im vergangen Dezember, erneut erhebliche Mengen Gold importiert. Die Istanbuler Börse berichtet, dass die Türkei 26,11 Tonnen des Edelmetalls eingeführt habe. Im Dezember 2019 waren es 23 Prozent weniger. Die Goldimporte sind bemerkenswert, da einerseits der Goldpreis im vergangenen Jahr stark gestiegen ist und die Türkische Lira gleichzeitig gegenüber dem US-Dollar um 20 Prozent abgewertet wurde.