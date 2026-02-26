Neue Marktmacht im Goldmarkt: Tether kauft mehr als viele Zentralbanken – Krypto-Konzern baut massive Reserven aus physischem Gold auf

Da ByteDance und andere Techkonzerne die digitale Wirtschaft dominieren, zeigt Tether eine andere Entwicklung: den Versuch, digitale Finanzprodukte mit klassischen Wertspeichern zu unterlegen. Der Goldaufbau könnte daher nicht nur finanzielle Absicherung sein, sondern auch ein strategisches Signal in einem Umfeld geopolitischer Spannungen und schwankender Währungen.