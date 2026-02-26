Neue Marktmacht im Goldmarkt: Tether kauft mehr als viele Zentralbanken – Krypto-Konzern baut massive Reserven aus physischem Gold auf

Der Stablecoin-Emittent Tether entwickelt sich zu einem der größten Käufer von physischem Gold weltweit. Nach aktuellen Schätzungen kauft das Unternehmen derzeit etwa 1 bis 2 Tonnen pro Woche und baut seine Bestände kontinuierlich aus — ein Volumen, das die Käufe vieler Zentralbanken übertrifft.
Insgesamt soll Tether bereits rund 130 bis 140 Tonnen Gold besitzen, was einem Wert von etwa 24 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit gehört der Konzern zu den größten privaten Goldhaltern weltweit außerhalb von Staaten, Geschäftsbanken und großen ETFs.
Das Edelmetall dient vor allem als Reserve für die Stablecoins des Unternehmens, insbesondere den Dollar-Token USDT sowie den goldgedeckten Token XAUT. Ziel ist es, die Abhängigkeit von traditionellen Finanzinstrumenten zu verringern und Vertrauen in die digitale Währung durch reale Vermögenswerte zu stärken.
Tether plant, Gold langfristig zu einem festen Bestandteil seines Portfolios zu machen. Unternehmensangaben zufolge könnten künftig bis zu 10 bis 15 Prozent der Vermögenswerte in physischem Gold gehalten werden.
Die massive Nachfrage eines privaten Unternehmens verändert die Dynamik des Edelmetallmarktes. Analysten sehen darin ein Zeichen dafür, dass nichtstaatliche Akteure zunehmend Aufgaben übernehmen, die traditionell Zentralbanken vorbehalten waren — etwa den Aufbau strategischer Reserven.
Da ByteDance und andere Techkonzerne die digitale Wirtschaft dominieren, zeigt Tether eine andere Entwicklung: den Versuch, digitale Finanzprodukte mit klassischen Wertspeichern zu unterlegen. Der Goldaufbau könnte daher nicht nur finanzielle Absicherung sein, sondern auch ein strategisches Signal in einem Umfeld geopolitischer Spannungen und schwankender Währungen.
SK
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