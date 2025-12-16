Silberpreis weiter auf Rekordjagd – Gold konsolidiert – Bitcoin gleitet ab

Der Silberpreis setzt seine beeindruckende Rally fort und erreichte in dieser Woche erneut historische Höchststände knapp über 63 US-Dollar je Feinunze, was die anhaltende Stärke des Edelmetalls unterstreicht. Getrieben wird der Anstieg von robusten Anlage- und Industriemärkten, wo Silber sowohl als sicherer Wert als auch wegen seiner Nutzung in Elektronik und erneuerbaren Technologien zunehmend gefragt ist. In diesem Jahr hat sich der Preis praktisch verdoppelt, ein deutliches Zeichen für die anhaltende Nachfrage nach physischen Werten und Absicherungsinstrumenten in einem volatil gebliebenen Umfeld.