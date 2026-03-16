Silber fällt – Starker US-Dollar und steigende Zinsen bremsen Edelmetall

Der Silberpreis ist zum Wochenstart unter Druck geraten. Das Edelmetall notierte zuletzt bei rund 80,29 US-Dollar je Feinunze und verzeichnete damit einen leichten Rückgang gegenüber dem Vortag. Händler sprechen von kurzfristigem Verkaufsdruck, der die zuvor starke Aufwärtsbewegung vorerst bremst.
Auch im Tagesverlauf zeigt sich die Volatilität deutlich. Der Kurs bewegte sich zeitweise zwischen etwa 78,7 und 80,6 US-Dollar pro Unze und lag damit unter dem Niveau der vergangenen Tage.
Als wichtigste Belastungsfaktoren nennen Marktbeobachter vor allem makroökonomische Entwicklungen. Ein stärkerer US-Dollar und vergleichsweise hohe Renditen an den Anleihemärkten verringern derzeit die Attraktivität von Edelmetallen als Anlageform. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen im Nahen Osten für erhöhte Schwankungen an den Rohstoffmärkten.
Trotz der aktuellen Schwäche bleibt die langfristige Entwicklung bemerkenswert. Auf Jahressicht hat Silber deutlich zugelegt. Innerhalb von drei Monaten stieg der Preis um mehr als 28 Prozent, während sich der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als verdoppelt hat.
Analysten sehen daher vor allem eine technische Korrektur nach einer starken Rally. Entscheidend bleibt aus charttechnischer Sicht die Marke um 80 US-Dollar. Sollte diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden, könnte der Preis weiter nachgeben. Hält das Niveau dagegen, rechnen viele Marktbeobachter weiterhin mit einer Stabilisierung des Edelmetalls.
Silber gilt im Sachwerte-Segment als Sonderfall unter den Edelmetallen. Neben seiner Funktion als Wertspeicher spielt es auch eine wichtige Rolle in der Industrie, etwa in der Elektronik- und Solarproduktion. Dadurch reagiert der Preis sowohl auf Finanzmarkttrends als auch auf konjunkturelle Entwicklungen.
SK
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