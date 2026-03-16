Silber fällt – Starker US-Dollar und steigende Zinsen bremsen Edelmetall

Analysten sehen daher vor allem eine technische Korrektur nach einer starken Rally. Entscheidend bleibt aus charttechnischer Sicht die Marke um 80 US-Dollar. Sollte diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden, könnte der Preis weiter nachgeben. Hält das Niveau dagegen, rechnen viele Marktbeobachter weiterhin mit einer Stabilisierung des Edelmetalls.